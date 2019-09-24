限時優惠「蜜糖波堤只要15元」！Mister Donut歡慶15週年生日

▲Mister Donut 15週年生日慶，限時優惠蜜糖波堤只要15元。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

歡慶15週年生日，Mister Donut接連推出優惠活動，除了自9/27～9/29連續三天，消費滿百即可以15元加購蜜糖波堤外，另自即日起至10月31日，還有LINE好友獨享「夢想優惠2送1」活動，期間憑券可享甜甜圈、點心、現做飲品，任選買2送1。

除了推出優惠活動，Mister Donut日前還特別舉辦「粉絲-夢想甜甜圈之創意投票活動」，以「經典圈體x夢想新搭配」為主題，開放34萬名粉絲透過兩輪網路票選，最後推出六款夢想甜甜圈。上市不到兩週即銷售近10萬個。

其中，以「花漾繽紛波堤」與「巧莓巧克力波堤」最受到消費者喜愛，其以當家人氣Q彈波堤搭配新增配料KitKat巧克力脆片，蹦出新滋味。同時，為搶攻冬季冰品商機，9月27日起Mister Donut還有三款新冰，即日起至12月31日，任選兩件冰品可享第二件77折優惠。

另外，全聯繼與森永牛奶糖、蜜蜂工坊推出聯名甜點後，則再找來經典人氣品牌吉比花生SKIPPY推出聯名商品共10款，包含8款We Sweet甜點與2款READ BREAD閱讀麵包，其中還把台式麻糬結合花生醬，鹹香風味別具特色，掀起網友嚐鮮風潮。

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