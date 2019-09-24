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美國大兵密謀炸CNN總部！30分鐘犯罪計畫曝光　FBI放線逮人

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▲▼ CNN總裁札克（Jeff Zucker）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ CNN總裁札克（Jeff Zucker）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國聯邦調查局21日逮捕24歲陸軍士兵史密斯（Janett William Smith），涉嫌討論炸毀美國有線電視新聞網（CNN）總部，甚至建議把攻擊目標鎖定民主黨政治新星歐洛克。對此，CNN總裁札克（Jeff Zucker）已向員工們喊話，強調任何CNN據點都不會受到威脅，會持續與安全執法夥伴密切合作，「安全是我們最重要的考量。」

綜合ABC等美媒報導，史密斯今年8月19日在聊天室與FBI線人交談，討論想在美國境內發動襲擊的意圖，想尋找更多「激進份子」，並暗示CNN總部可能成為「大型汽車炸彈」的目標之一。據悉，他的計畫是把炸彈塞滿汽車後，將化學藥物注入鑽好孔的兵乓球，接著把球放進油箱就能離開，就能在30分鐘內成功引爆。

▲▼美國聯邦調查局（FBI）。（圖／達志影像／美聯社）

▲史密斯今年被調派到堪薩斯州賴利堡軍事基地（Fort Riley）。圖為美國聯邦調查局（FBI）。（示意圖／達志影像／美聯社）

事實上，史密斯自2016年就經常與另名美國人克雷格朗（Craig Lang）保持聯繫，目前已知克雷格朗為烏克蘭激進民族主義組織「右邊界」( Right Sector) 而戰。當局認為，史密斯視克雷格朗為「老師」。

2018年12月8日，史密斯和克雷格朗在臉書聊天，談及製造炸彈（IEDs）的能力。外傳當時史密斯說，「喔對，我已經知道簡易爆炸裝置好幾天了，我可以做出有阿富汗風格的手機爆炸裝置。」

調查顯示，史密斯2017年加入美軍，並於今年被調派到堪薩斯州賴利堡軍事基地（Fort Riley），而當局則是在今年3月開始追蹤掌握史密斯的行為。目前史密斯已被當局逮捕，被控散佈爆裂物、破壞性裝置、大規模毀滅武器相關訊息。

根據好萊塢報導（The Hollywood Reporter）取得的消息，CNN總裁札克（Jeff Zucker）已在給內部員工的備忘錄坦承CNN總部成為攻擊目標一事，「我想向所有人保證，任何CNN據點永遠不會受到任何迫在眉睫的威脅，我們會持續每天監控這些消息，並與全球各地的安全團隊、執法夥伴密切合作。安全是我們最重要的考量。」

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