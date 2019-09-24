今起連8天反修例行動一次看！　民陣9/28、10/1舉辦集會遊行

▲香港遊行接連登場。（圖／路透社）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港抗議行動接連不斷，從今（24）日起，一連8天將會有不同的活動。其中，香港民間人權陣線聯盟（民陣）申請在「佔領運動」五周年的9月28日舉行集會，並在「中國建國」70周年的10月1日舉辦遊行。

綜合港媒報導，民間人權陣線計劃於9/28及10/1分別發起集會及遊行。據悉，民陣正申請在9月28日於金鐘添馬公園舉辦「9.28反抗威權 迎接黎明」集會，時間從晚上7時至9時；同時，也在申請於10月1日舉辦遊行，當日將在維園集合，從下午2時起步，終點為中環遮打道。

民陣日前於臉書上表示，「真普選雖仍遙遙無期，而警察比以前更黑、更暴力、更不受監管，但香港人履行了在當日佔領結束時許下的承諾，五年後的香港人，以更團結、更堅毅的姿態再次站到政權的面前，對抗警暴、爭取雙真普選。」

另外，除了民陣所舉辦的集會及遊行，今（24日）晚7時15分，全港多個地區會有南韓社運電影《1987逆權公民》放映會，而明（25）日則是關注7月28日遊行當天，被捕者提堂的相關訊息。

香港政府日前公佈，首場「社區對話」將於週四（26日）晚在灣仔舉行，特首林鄭月娥和部分主要官員出席，開放公眾名額150個。據悉，當天晚上7時30分左右，在灣仔利東街空地會有社福界人鏈。

▲首場「社區對話」將於26日晚在灣仔舉行。（圖／路透）

到了週五（27日）晚上8時，中環遮打花園會有聲援及關注「新屋嶺事件」被捕者集會。據悉，從8月初開始，網路上流傳，被捕人士被帶到新屋嶺扣留中心時，受到警察無禮及暴力對待，甚至還有女被捕者遭警察性侵。對此，警方也曾反駁，有人匿名指控，促當事人正式提出投訴。

此外，香港「反赤納粹集會」將於9/29日下午2時30分舉行，地點為銅鑼灣崇光百貨外，據悉，這項活動並沒有申請不反對通知書。同時，當天下午1時會有一城罷買日，下午2時30分至7時則有荃灣中學生罷課集會。另外，下周一（30日）全港中學生大罷課也將接連登場。

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