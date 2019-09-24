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921震完結婚「3個月後老婆跑了」　痴情夫苦等19年才心寒離婚

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記者黃翊婷／綜合報導

南投陳姓男子2000年6月間與大陸籍的張姓女子結婚，沒想到婚後3個月，妻子就偷偷離家返回大陸，他當時因為921大地震經濟陷入困頓，只好委託朋友幫忙打聽，苦苦等待19年都沒有結果，這才心寒提告離婚。

▲▼結婚,婚姻。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲陳男與張女結婚3個月，對方就偷偷離家，兩人從此沒再見過面。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

陳男在判決書中主張，婚後張女跟著他來台共同生活，兩人一起居住在南投縣某民宅，2000年9月間對方瞞著所有人偷偷離家，很快就出境返回大陸，音訊全無，「當時我遭逢921大地震，經濟陷於困頓，沒有多餘資金前往大陸找她，所以委託高姓友人前往大陸工作時幫忙留意一下」。

無奈這一等就是19年，陳男苦苦等待都沒有結果，這才看破決定訴請離婚。而張女經過法院合法通知，雖然沒有在言詞辯論期日到場，但有提出答辯狀，內容提到，她因為工作以及路途遙遠等原因，沒有辦法到庭參加訴訟，不過，她同意與陳男離婚。

▲憂鬱,難過,絕望,壓力大。（圖／pixabay）

▲陳男因為921地震經濟陷入困頓，沒想到好不容易娶來的老婆也跑了。

而當年受託幫忙打聽消息的高姓友人也出庭證稱，十幾年前自己有去大陸試菜，陳男就把張女家的地址給他，「我有去找，但沒有找到人」、「我認識陳男十幾年了，這十幾年間我都沒有看過張女」。

南投地院法官認為，張女自2000年9月23日出境之後，就再也沒有入境台灣，加上她自行提出書狀表達同意離婚的意願，最後判准兩人離婚，也算是為這段沒有結果的婚姻寫下句點。

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