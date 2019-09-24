　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

海巡、台南警聯手出擊　查獲失聯越籍移工5人收容遣返

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲海巡署偵防分署台南查緝隊，會同11岸巡隊、台南市善化分局，突襲查緝永康區一處社區，當場在一貨車上查獲正要前往工作之陳姓等5名越南籍失聯移工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲海巡署偵防分署台南查緝隊，會同11岸巡隊、台南市善化分局，突襲查緝永康區一處社區，當場在一貨車上查獲正要前往工作之陳姓等5名越南籍失聯移工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海巡署偵防分署台南查緝隊，近期獲報有來多名失聯移工透過管道聚集台南地區非法打工，經連日清查所掌握之情資，9月19日會同11岸巡隊、台南市善化分局，突襲查緝永康區一處社區，當場在一貨車上查獲正要前往工作之陳姓等5名越南籍失聯移工，全案將依違反就業服務法移由台南市專勤隊收容遣返。

▲海巡署偵防分署台南查緝隊，會同11岸巡隊、台南市善化分局，突襲查緝永康區一處社區，當場在一貨車上查獲正要前往工作之陳姓等5名越南籍失聯移工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

偵防分署台南查緝隊清查發現，5名移工身上均帶有越南當地才有之香菸，查緝人員覺得事有蹊蹺，這些品牌香菸均無合法進口至台灣，除非是透過走私管道進來，經詢問5人香菸來源均三緘其口、避重就輕，不願交代菸品來源，舉止反而更引起查緝人員警覺心，懷疑這些移工幕後是否另有一走私集團操控，目前循線追查菸品來源，目前將透過相關管道詳細清查來台工作狀況，平日均與何人接觸、時常出入之場所，防止擾亂社會治安。

▲海巡署偵防分署台南查緝隊，會同11岸巡隊、台南市善化分局，突襲查緝永康區一處社區，當場在一貨車上查獲正要前往工作之陳姓等5名越南籍失聯移工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據勞動部統計，至今年4月底外籍移工在台人數達70.6萬人，其中越南籍移工有22.1萬人，占全部人數31.4％，而失聯移工也從十多年前的1萬多人暴增至現在的4.7萬多人，另根據警政署資料顯示，2012至2018年期間，平均每年查獲刑案犯罪人數為24萬2857人，當中外籍移工平均每年犯罪人數為1490人，佔0.61％；犯罪態樣以竊盜、公共危險及毒品居多，在在顯示這些非法移工流竄全台，不但搶食國人就業機會，賺取超額利益卻不用繳稅，甚至參與犯罪組織，不但已造成國安危機，且讓我國付出巨額社會成本。

▲海巡署偵防分署台南查緝隊，會同11岸巡隊、台南市善化分局，突襲查緝永康區一處社區，當場在一貨車上查獲正要前往工作之陳姓等5名越南籍失聯移工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

海巡署偵防分署台南查緝隊指出，本案在11岸巡隊及台南市善化分局通力合作下，有效掌握情資順利查獲非法逃逸移工，有效打擊非法移民及潛在社會危險分子，淨化社會治安，海巡署將持續打擊犯罪，同時呼籲民眾如有發現可疑或不法情事，請即向海巡署「118」免費報案電話檢舉，共同維護社會治安與打擊犯罪。

ET快訊
買手機保護殼！他問3品牌「網狂推這2家」實用爆：用快3年沒換
連千毅4.4萬名錶賣6500！網紅砸70萬「開箱」…真相曝光
交往南韓男友2年瑤瑤被看衰！親哥哥列「4罪狀」：討厭的大男人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北市警局資深民防人員表揚　為警政無私奉獻幕後功臣

女提現金欲買遊戲點數　警察志工媽神救援阻詐成功

石碇老街湳窟老舊公廁翻新　提升城市觀光環境好印象

海巡、台南警聯手出擊　查獲失聯越籍移工5人收容遣返

台東綠色港口及水質監測評鑑　新港漁港連續三年第一

秋季天色暗得快視線不良　長者宜穿亮麗反光衣物保平安

2019國慶煙火施放在屏東　義警扮演協助交通疏導重要角色

嬰兒按摩好處多！注意時機及技巧　父母也受益

花蓮探討有機農業再升級　張善政：推動智慧科技與大數據運用

總統行程發米意圖使蔡英文不當選？蔡育輝批台南市府行政不中立

打臉影片曝！昔提挖石油非天馬行空　 韓今翻臉「誰說要挖的？」網友酸爆

蘇花重機「撞擊瞬間曝光」！7歲男童噴飛倒地...口吐血沫亡

女選手唱楊丞琳《我們都傻》遭淘汰！　李榮浩親自邀約「去我演唱會唱」暖炸

大學畢業後再也沒跟麻吉見過面 他飛1萬KM「突現身面前」友驚呆

陽光暖男收編超親人虎斑小浪貓 意外獲極品愛水喵爬山也不怕～

台中火烤兩吃吃到飽僅200元　老闆代烤、還有免費冰淇淋&水果

青峰「諧音哏」握唱會又歪樓　「送子哥」助孕楊丞琳：別信那些都市傳說！

嬤孫戀女主角「真實年齡」曝光　爆氣：寫姐弟戀就算了！

女菜販「8萬現金裝米袋」騎車滑掉 正直嬤幫尋回...她驚叫高八度道謝

生活5妙招！1根牙籤開魚肉香腸 麵條包裝「撕側邊」保存更輕鬆

新北市警局資深民防人員表揚　為警政無私奉獻幕後功臣

女提現金欲買遊戲點數　警察志工媽神救援阻詐成功

石碇老街湳窟老舊公廁翻新　提升城市觀光環境好印象

海巡、台南警聯手出擊　查獲失聯越籍移工5人收容遣返

台東綠色港口及水質監測評鑑　新港漁港連續三年第一

秋季天色暗得快視線不良　長者宜穿亮麗反光衣物保平安

2019國慶煙火施放在屏東　義警扮演協助交通疏導重要角色

嬰兒按摩好處多！注意時機及技巧　父母也受益

花蓮探討有機農業再升級　張善政：推動智慧科技與大數據運用

總統行程發米意圖使蔡英文不當選？蔡育輝批台南市府行政不中立

王金平柯文哲披「橘袍」參選？　李鴻鈞：10月拍板　再給宋楚瑜一點時間

長照住宿一床難求？14家公辦機構過審查　4年增1600床！

24日見真章！英國最高法院今裁定　強生「關閉國會」合法性

月球空氣稀薄，改約你去宇宙旅行好嗎？

挖石油有「4大前提」　韓陣營：韓國瑜當總統可在中央規劃

百名惡煞深夜討債卻不知欠款者住哪　放鞭炮叫囂完...尷尬離開

賊黃金門口偷看...4秒後越獄狂奔　見爸拿「拍蟑神器」轉頭跑回家

10大乾拌麵排行出爐！　熱銷TOP 1單月狂賣4000包穩坐霸主地位

摸走車上財物裝好人　賊走數公里到派出所報案：我撿到一個包

想拍開箱文...誰知「胖橘瘋狂巴蕊」鏟屎官　1秒變家暴片

地方熱門新聞

彰化再傳送肉粽！當地「2宮廟合..

總統行程發米　蔡育輝批南市府行..

女子趕上班掉筆電　機車車海中尋..

周佳琪為屏東通勤族請命　高雄捷..

台大男921衝回南投！返校精神..

運鈔車保全改種黃椰子　收入不亞..

2019桃園地景節落幕　主展場..

台南市議會決議　出席議會要17..

屏東監獄13受刑人捐3.1萬　..

桃園馬拉松賽　在地美食任你吃

「零邦交統一說」　賴惠員：台灣..

中埔公館農場開發計畫拍板定案

台南南區廟會展現高度自律

2019桃園地景藝術節落幕　明..

更多熱門

相關新聞

蚵子寮港區消波塊　海巡救起失足少女

南部分署第11岸巡隊蚵子寮安檢所人員於9月22日凌晨3時許執勤時，於蚵子寮漁港南堤內港嘴聽聞呼救聲，立刻前往搜尋，發現1名女子跌落港區，意識不清，隨即會同消防人員共同救援，合力將女子救上消波塊後送醫救治，這是9月份蚵子寮漁港第4起落水救援案。

海巡與光華師生讓台南漁光島young起來

七星潭醉女衝海輕生　海巡拉回救一命

海巡取締14件16艘漁船違規

成功漁資源遽降　漁會放流1萬7千尾紅衫

關鍵字：

海巡越籍移工收容 遣返

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天鼻酸了

國中生走廊舉起同學　下秒冷笑4樓拋下

套套晚8分送達　女懷孕告外送員

iOS更新災情　美國防部呼籲等13.1

毒蟲女友超正！警問「為何還偷吃」傻眼回答曝

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱詢問…竟秒改口

連千毅「麻吉」還原血腥夜　天道、竹聯爆復仇

連千毅落難4天！天道盟爆「2準備動作」要出手

剛結婚就偷情！她1招戳破老公10年謊言

傳播妹愛上「嘉義謝霆鋒」　蘭潭前比愛心溺斃

23歲男星爆為出道「偷錄知名女友約炮音檔」

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

女孩赴韓留學　半夜租屋處「密碼鎖狂響」

改抽電子煙「胸肺劇痛」　癮君子肺部長異物

龍潭弟一人顧鍋貼店　她等20分鐘：老闆這年輕人不簡單

更多

最夯影音

更多

打臉影片曝！昔提挖石油非天馬行空　 韓今翻臉「誰說要挖的？」網友酸爆

蘇花重機「撞擊瞬間曝光」！7歲男童噴飛倒地...口吐血沫亡

女選手唱楊丞琳《我們都傻》遭淘汰！　李榮浩親自邀約「去我演唱會唱」暖炸

大學畢業後再也沒跟麻吉見過面 他飛1萬KM「突現身面前」友驚呆

陽光暖男收編超親人虎斑小浪貓 意外獲極品愛水喵爬山也不怕～

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面