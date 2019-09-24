海巡、台南警聯手出擊　查獲失聯越籍移工5人收容遣返

▲海巡署偵防分署台南查緝隊，會同11岸巡隊、台南市善化分局，突襲查緝永康區一處社區，當場在一貨車上查獲正要前往工作之陳姓等5名越南籍失聯移工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海巡署偵防分署台南查緝隊，近期獲報有來多名失聯移工透過管道聚集台南地區非法打工，經連日清查所掌握之情資，9月19日會同11岸巡隊、台南市善化分局，突襲查緝永康區一處社區，當場在一貨車上查獲正要前往工作之陳姓等5名越南籍失聯移工，全案將依違反就業服務法移由台南市專勤隊收容遣返。

偵防分署台南查緝隊清查發現，5名移工身上均帶有越南當地才有之香菸，查緝人員覺得事有蹊蹺，這些品牌香菸均無合法進口至台灣，除非是透過走私管道進來，經詢問5人香菸來源均三緘其口、避重就輕，不願交代菸品來源，舉止反而更引起查緝人員警覺心，懷疑這些移工幕後是否另有一走私集團操控，目前循線追查菸品來源，目前將透過相關管道詳細清查來台工作狀況，平日均與何人接觸、時常出入之場所，防止擾亂社會治安。

據勞動部統計，至今年4月底外籍移工在台人數達70.6萬人，其中越南籍移工有22.1萬人，占全部人數31.4％，而失聯移工也從十多年前的1萬多人暴增至現在的4.7萬多人，另根據警政署資料顯示，2012至2018年期間，平均每年查獲刑案犯罪人數為24萬2857人，當中外籍移工平均每年犯罪人數為1490人，佔0.61％；犯罪態樣以竊盜、公共危險及毒品居多，在在顯示這些非法移工流竄全台，不但搶食國人就業機會，賺取超額利益卻不用繳稅，甚至參與犯罪組織，不但已造成國安危機，且讓我國付出巨額社會成本。

海巡署偵防分署台南查緝隊指出，本案在11岸巡隊及台南市善化分局通力合作下，有效掌握情資順利查獲非法逃逸移工，有效打擊非法移民及潛在社會危險分子，淨化社會治安，海巡署將持續打擊犯罪，同時呼籲民眾如有發現可疑或不法情事，請即向海巡署「118」免費報案電話檢舉，共同維護社會治安與打擊犯罪。