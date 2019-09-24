北市大安區醫院護理師背包被偷　揪出慣竊一天「趕場」跑3間

記者張君豪／台北報導

大安區近來出現一名專偷醫療院所的詭異竊賊！大安警方調查，發現這名竊賊多出現在轄區內宏恩醫院、仁愛醫院以及中心診所等知名醫療院所，其犯案手法都是趁護理人員忙碌時，悄悄侵入護理站拿走被害人的背包及財物；23日晚間這名慣竊又再度到中心診所打算偷東西，遭機警的警衛發現立即報警逮人，警方懷疑他所犯竊案數量眾多，目前正循線清查。

▲翁姓慣竊出沒北市大安區醫療院所，犯罪過程全被監視器拍下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲翁姓慣竊日前遭警方逮捕到案。（圖／記者張君豪翻攝）

北市警方表示，9月20日接獲大安區宏恩醫院護理師報案，被害人發現上班期間放置在護理站內的後背包整個被偷，院內警衛調閱監視器後發現，一名陌生男子趁護理站內無人時下手竊取。

警方受理報這起竊案後，擴大調閱監視器，發現這名翁姓慣竊不僅事發前就在宏恩醫院內逗留，而且當天還「趕場」，跑騙大安區仁愛醫院、中心診所、加上已報案的宏恩醫院三家醫療院所，警方事後針對轄區內醫院進行通報宣導，請各醫院注意防範通報，昨晚20時30分翁嫌又再進入中心診所物色下手目標，經警衛通報，警方順利逮人。

大安警方清查，發現翁姓慣竊除了大安區外，在台北市、基隆各地醫療院所均有犯案紀錄，粗估最少犯下10多起類似竊案，呼籲受害之醫療院所受害人能出面協助指認，以利案件調查偵辦。

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