雲端最前線／雲林上場！張麗善帶雲林登上世界的舞台

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雲林縣長張麗善就職200天，秉持「打造雲林幸福元年」的精神，率縣府同仁危機處理六輕氣爆、果決下令禁廚餘養豬以杜非洲豬瘟、更啟動水通路平專案、廣設住警器、提升學童營養午餐質與量、加碼補助提高生育津貼、推動長青食堂等，扎實逐步奠定雲林成為安全幸福大縣。《雲端最前線》24日邀請雲林縣長張麗善、新興閣布袋戲大師鍾任樑、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉一同感受雲林上場時刻。

▲雲林縣長張麗善。（圖／記者李毓康攝）



對於地方創生計畫，張麗善表示，因應雲林縣少子化、高齡化、鄉村人口外流的嚴峻課題，縣府推動地方創生事業計畫，有效結合各方資源，發掘地方DNA、凝聚共識、形成遠景，創造地方生機；以輔導協助在地企業發展，增加就業機會與經濟發展，進而帶動提昇生育率，解決雲林人口流失的困境！並且要在安全的環境下，創造幸福，逐步展開各項建設，發展經濟，推展文化觀光產業，讓雲林漂亮上場！

另外，眾所矚目的2019雲林國際偶戲節將於10月8日至13日在斗六環保運動公園、虎尾拜五街夜市、雲林布袋戲館等地盛大揭幕。屆時，將會有檔檔精采內容，張麗善表示，歡迎縣內外喜愛偶戲的鄉親朋友及國外友人作伙來看戲。《雲端最前線》24日邀請雲林縣長張麗善、新興閣布袋戲大師鍾任樑、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉一同感受雲林上場時刻。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。