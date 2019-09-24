400親子在濟南路大打水仗　兒童遊戲封街10/1起可合法申請



▲兒童遊戲封街10/1起可合法申請。（圖／特公盟提供）



生活中心／綜合報導

兒童上街玩不再「於法無據」！歷時520天的努力，35場各處溝通會議，還我特色公園行動聯盟 (簡稱：特公盟) 成功推動台北市政府制定「街道遊戲執行審核計畫」，10月1號起兒童封街遊戲就能合法申請，過去濟南路是著名的集會遊行路段，9月22日首次變成400位親子大打水仗、追逐彩色泡泡，開心地在馬路上塗鴨的玩樂街道。

還我特色公園行動聯盟理事長林亞玫首先感謝一路支持並現身參與的共建人，也對臺北市政府體育局勇於任事的態度致謝，特公盟秘書長張雅琳進一步說明，這一路歷時520天，成員在身兼母職的緊繃時間下，共進行35場拜會溝通、51場內部籌備與各方專家拜會，在議員黃郁芬與林穎孟爭取下，才促成封街遊戲的申請合法化，期待與會的其他縣市政府與議員也能推動簡便的街道遊戲申請方式。





▲過去濟南路是著名的集會遊行路段，9月22日首次變成400位親子大打水仗。（圖／特公盟提供）



臺北市政府體育局局長李再立表示，特公盟的「把街道變成遊戲空間」概念與體育局鼓勵全民且多元參與體育活動的想法不謀而合。為孩子體能與健康有益處的事，體育局都很願意推動，因此立即依據過去推動賽會的經驗，制定「街道遊戲執行審核計畫」，並將於今年10月1號正式上線，未來體育局為街道遊戲的主責單位，並建立單一窗口的申請服務，簡化街道遊戲的申請程序。



台灣第一場封街遊戲於濟南路清涼展開，在三角錐圍起的街道遊戲場，親子在理解兒童遊戲需求的專業「孩子王」支持下，在七大遊戲主題區：戲水區、彩繪區、彩虹泡泡區、木頭敲打區、紙箱創意區、幼兒遊戲區、體驗介紹區，玩得不亦樂乎。