剛訂婚被告知罹癌恐切舌　醫生用她「左手臂肌肉」成功重建新舌頭

▲女被告知罹患舌癌,讓剛訂婚的她大受打擊。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國拉什克利夫(Rushcliffe)一名女子訂婚後卻不幸罹患舌癌,讓她痛到幾乎無法說話或進食,每天活在有可能被切除舌頭的陰影中,幸好醫生不但動手術為她切除有癌細胞的部分,還開創性使用手臂皮膚和肌肉組織,成功重建她的舌頭。

女子帕特森(Rebecca Patterson)在過去的8年裡,發現舌頭上一直有一個沒好的傷口,起初以為只是一般口腔炎鵝口瘡(Thrush),直到去年4月才確診是罹患舌癌,當時她才剛與男友訂婚,晴天霹靂的消息讓她一時無法接受,「當時覺得自己的世界粉碎了,我會死嗎?我會失去舌頭嗎?我和未婚夫的生活才正要開始。」

帕特森後來接受一個長達11.5小時的手術,醫生先為她切除了舌頭右側上的癌細胞,從她的左手臂取走部分皮膚和肌肉組織,以打造新的舌頭,為了縫上舌頭,又切除她頸部右邊的淋巴結以及後方2顆牙齒。

手術後,帕特森至少一個禮拜不能說話,也無法正常進食,她表示,「我醒來發現自己手臂被包紮,脖子上有2個引流管,分別是氣管和餵食管,我無法獨立做任何事情,感覺好像被困在自己的身體裡,自信心嚴重低落」,幸好在心裡專家的幫助下,讓她的情緒逐漸恢復正常,身體的復健也逐漸上軌道,如今已重新找回自己原本的生活。

