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剛訂婚被告知罹癌恐切舌　醫生用她「左手臂肌肉」成功重建新舌頭

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▲▼舌頭,嘴。（圖／達志影像／示意圖）

▲女被告知罹患舌癌，讓剛訂婚的她大受打擊。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國拉什克利夫(Rushcliffe)一名女子訂婚後卻不幸罹患舌癌，讓她痛到幾乎無法說話或進食，每天活在有可能被切除舌頭的陰影中，幸好醫生不但動手術為她切除有癌細胞的部分，還開創性使用手臂皮膚和肌肉組織，成功重建她的舌頭。

女子帕特森(Rebecca Patterson)在過去的8年裡，發現舌頭上一直有一個沒好的傷口，起初以為只是一般口腔炎鵝口瘡(Thrush)，直到去年4月才確診是罹患舌癌，當時她才剛與男友訂婚，晴天霹靂的消息讓她一時無法接受，「當時覺得自己的世界粉碎了，我會死嗎？我會失去舌頭嗎？我和未婚夫的生活才正要開始。」

帕特森後來接受一個長達11.5小時的手術，醫生先為她切除了舌頭右側上的癌細胞，從她的左手臂取走部分皮膚和肌肉組織，以打造新的舌頭，為了縫上舌頭，又切除她頸部右邊的淋巴結以及後方2顆牙齒。

手術後，帕特森至少一個禮拜不能說話，也無法正常進食，她表示，「我醒來發現自己手臂被包紮，脖子上有2個引流管，分別是氣管和餵食管，我無法獨立做任何事情，感覺好像被困在自己的身體裡，自信心嚴重低落」，幸好在心裡專家的幫助下，讓她的情緒逐漸恢復正常，身體的復健也逐漸上軌道，如今已重新找回自己原本的生活。

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