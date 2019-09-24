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Google最新Pixelbook Go筆電　將配有4K螢幕、翻蓋設計

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▲Chromebook。（圖／翻攝自9to5Google）

▲Chromebook。（圖／翻攝自9to5Google）

記者陳心怡／外電報導

Google10月份的硬體發表會焦點除了在Pixel 4上之外，還有其他產品即將問世，包括其最新13.3英吋、4K的新Pixelbook Go。

Pixelbook Go筆記本電腦是專為方便攜式而設計的，這款筆記本電腦代表了更加成熟Chromebook的回歸，它繼承第一款Pixelbook設備的尺寸、Pixelbook Pen兼容性以及Pixel Slate的鍵盤配件。另外，Pixelbook Go是符合人體工學的翻蓋式筆記本電腦。

Pixelbook Go的規格將配有16：9、13.3英吋的觸摸螢幕，並提供FHD或4K面板選項。對於Google來說，這是一個很大的變化，這將是繼Lenovo Yoga Chromebook C630後，第二個具有4K顯示選項的Chromebook。

內部硬件將配備Intel Core m3，i5和i7處理器，可以選擇多種配置，並具有8GB或16GB RAM；以及64GB，128GB或256GB的存儲空間。

另外，Pixelbook Go將具有USB-C接頭（每側一個）和一個3.5毫米耳機插孔，筆記本電腦本身具有鎂合金機身，顯然會比原來的Pixelbook輕。

目前還沒有價格或發布日期相關消息，但是Google在10月15日的活動中正式宣布Pixelbook Go時，很快就會能得知這些消息。

其他人也看了這些～

►這款CP值很可以！

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