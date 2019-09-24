我方獲邀進聯合國出席宗教會議　蘇貞昌：台美關係更精進

▲行政院長蘇貞昌赴立法院總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

美國總統川普23日出席聯合國大會，就宗教自由主題發表演說，台灣駐紐約辦事處長徐儷文獲邀出席，顯示台灣在促進宗教自由方面受到肯定，也展現美方對台支持。行政院長蘇貞昌24日表示，這是台灣自從退出聯合國後，第一次有正式的外交代表進入聯合國，不但是非常重大的外交突破，也是多年來努力的成果，對台美關係的精進有很大幫助。

川普23日在聯合國紐約總部參與「全球呼籲保護宗教自由」（Global Call to Protect Religious Freedom）的活動，並發表演說，敦促國際社會採取行動。而台灣駐紐約辦事處長徐儷文與其他多國代表共同到場聆聽，就坐在美國第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）後方兩排的位子。

蘇貞昌24日率行政團隊赴立法院進行「109年度施政計畫及中央政府總預算案」並接受質詢，民進黨立委呂孫綾表示，從徐儷文獲邀出席宗教自由會議，可以看出台灣外交之重大突破，試問蘇貞昌對台美關係看法？

對此蘇貞昌表示，在總統蔡英文的努力之下，台美關係不但穩定且有進展，例如美國國會日前通過三項友台法案，行政部門更批准售台坦克戰車、飛彈、火箭及F-16V戰機等重要武器，「這是我們23年來獲得最先進的戰機，非常不容易」，也呼籲立法院朝野黨團能夠大力支持。

外交部長吳釗燮則說，昨晚接獲徐儷文獲得美國政府邀請，進入聯合國參加由美國政府主辦的宗教自由會議，對台灣來講是非常好的消息，除了讓台美關係升溫，台灣崇尚的自由民主也得以讓世界看到，正是因為台灣在宗教自由上的成就，所以獲得美國政府邀請，這是值得國人高興的事。

蘇貞昌也說，蔡英文在外交處境的艱困中領導國家，與各界友善互動、維護區域和平，尤其能夠維持台美關係非常不容易，希望立法院朝野大力支持，讓台灣在國際上與台美關係能夠更精進，將有利於台灣在國際上的處境。

蘇貞昌強調，這是台灣自從退出聯合國後，第一次有正式的外交代表進入聯合國，不但是非常重大的外交突破，也是多年來努力的成果，對台美關係的精進有很大幫助。

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