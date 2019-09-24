影／歷經兩年重建　九寨溝「世界旅遊日」重開放只接團客

記者馬叔安／綜合報導

歷經兩年重建，九寨溝景區擬於9月27日，也就是世界旅遊日起，部分景觀恢復對外開放試運行。根據景區公告，開放區域為扎如溝的扎如寺、樹正溝（火花海除外）、日則溝（諾日朗至五花海段景點）、則查窪溝，景區根據恢復重建情況，限量為每天5000人，接待對象為旅行社組織的團隊遊客，暫不接待散客。

▲九寨溝。（圖／翻攝自《中新社》）

《中新社》報導，2017年8月8日，九寨溝發生7.0級地震，地震導致景區多處受損，為保證遊客安全，九寨溝停止接待遊客，並於2017年11月，正式啟動震後恢復重建工作，2018年3月8日，九寨溝對外開放了部分景觀，但這次開放僅持續近四個月，同年6月28日，九寨溝管理局宣佈因地質災害風險再次閉園。

▲九寨溝。（圖／翻攝自《中新社》）

根據報導，經過兩年災後恢復重建，九寨溝景區85%的區域已基本具備開放條件，截至目前，九寨溝景區已累計完成地質災害隱患點治理134處，佔總工程量81.7%，擬開放區域地災治理全部完工。

▲九寨溝。（圖／翻攝自《中新社》）

根據維基百科，九寨溝位於大陸四川省北部阿壩藏族羌族自治州九寨溝縣，因溝中有樹正、荷葉、則查窪、盤信、黑果、盤亞助、故窪、彭布、尖盤九個藏族村寨而得名，1992年被列為世界自然遺產。

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