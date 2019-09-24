挖石油之亂…卓榮泰批韓國瑜「硬拗」：國人的記憶還是清楚的！

▲韓國瑜。（資料照／記者賴君欣攝）



記者呂欣玫／綜合報導

對於國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜23日否認曾說過「挖石油」政見，民進黨主席卓榮泰24日透過臉書還原事實，並狠酸國人的記憶跟韓國瑜的硬拗誰贏？以後韓國瑜除非「白紙黑字」，否則「口說無憑」的話，誰信啊？

韓國瑜23日召開總預算編列說明會時，被民進黨議員高閔琳詢問挖石油預算在哪裡？他回應「誰說要挖？我有『白紙黑字』寫出來？」引來大批民進黨議員不滿，還有不少網友直轟他「不認帳」。韓國瑜23日晚間開直播時強調，「我從來沒說過高雄市政府要採石油」。

韓國瑜表示，他有講過4個前提，第一是到底有沒有石油？中油分別在民國100年、102年去探勘，如果沒石油，為什麼要去探勘？第二是有沒有國際投資客願意投資？第三是行政院有沒有決心開發？第四是周邊國家、地區有沒有共識，能不能認同台灣準備開採石油？這幾個前提講完之後，才覺得太平島屬於高雄旗津區中興里，那高雄負債3000多億、財政困難，如果真要開採石油，「拜託，盡可能讓高雄人分一杯羹！」

對此，卓榮泰24日於臉書還原事實，他表示，韓國瑜2018年8月12日對行政院副院長陳其邁說，「你一直說我是天馬行空，完全是在胡說八道，太平島開石油，既然談到石化業，我就把我的『政見』，一直被誤會為天馬行空，一併解釋一下」、「太平島是屬於我們高雄旗津中興里，如果膽子放大一點，太平島我們把它變成股票上市公司，把它上市怎樣，高雄市政府來作莊，直接吸國際資金開發石油。」還強調島上估計有200億桶石油與豐富礦產，勢必能解決高雄市的債務。

卓榮泰狠酸，大家的記憶是還是清楚的！以後韓國瑜除非「白紙黑字」，否則「口說無憑」的話，誰信啊？並Hashtag「#國人的記憶韓市長的硬拗誰贏」、「#挖石油迪士尼賽車場賽馬在哪」、「#做人還是誠實好市長尤其重要」。