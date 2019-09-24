台灣民意基金會民調／蔡英文53.6％遙遙領先　「郭柯」支持者5%流向韓國瑜

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

2020總統大選繼鴻海創辦人郭台銘棄選、前副總統呂秀蓮加入連署後，整體態勢基本上回歸民進黨與國民黨的藍綠對決，而台灣民意基金會24日公布最新民調，蔡英文有53.6％的支持度，韓國瑜30.9％。若加上呂秀蓮形成三人競爭的情況下，則有49.7％支持蔡英文，27.9％支持韓國瑜，呂秀蓮以10.4％支持度位居第三。

▲台灣民意基金會民調出爐。（圖／翻攝自台灣民意基金會，下同。）

根據台灣民意基金會最新民調結果，題目設定為，「明年（2020）總統大選，如果最後只有蔡英文和韓國瑜一對一競爭，請問，您傾向支持誰？」藍綠對決的情況下，蔡英文有53.6％的支持度、30.9％支持韓國瑜。台灣民意基金會董事長游盈隆也指出，「這是兩黨總統候選人確定之後，兩人差距最大的時候」。

游盈隆表示，相較於前次民調，支持蔡英文的人增加了1.5個百分點，支持韓國瑜的人減少3.8個百分點，差距拉大到22.7個百分點。另外，游盈隆進一步分析，郭台銘與台北市長柯文哲皆未參選2020總統大選，民調結果也顯示，郭柯的支持者約有7成流向蔡英文，2成5尚未決定，百分之5是流向韓國瑜。

不過，戲劇性的轉折除了是郭台銘、柯文哲皆未參選總統外，前副總統呂秀蓮的投入，也可能成為2020總統大選競爭結構的扭轉點之一。在題目設定為，「2020台灣總統大選，如果前副總統呂秀蓮連署過關，在蔡英文、韓國瑜和呂秀蓮三人競爭的情況下，請問，您傾向支持誰？」民調結果顯示，蔡英文有49.7％的支持度，韓國瑜27.9％，呂秀蓮以10.4％支持度位居第三。

游盈隆表示，若呂秀蓮連署過關，現階段不會重大改變蔡韓對決的原始競爭結構，無論是兩人或三人競爭的情況，蔡英文皆領先韓國瑜逾20個百分點。游盈隆認為，值得注意的是，沉寂已久的呂秀蓮剛起步便獲得10個百分點支持，誠屬不易。

台灣民意基金會公布的最新民調是委由山水民意研究公司進行，負責問卷編制、抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2019年9月18-19日；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1080人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

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