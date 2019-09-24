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節能家電退稅冷氣機占逾7成　國稅局教你2招順利取得退稅

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▲▼節能家電,退稅,貨物稅。（圖／記者吳靜君攝）

▲節能家電退稅，冷氣機占最大宗。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

民眾購買節能家電可以退貨物稅，最高可達2,000元，據統計，自6月15日上路至至9月22日約3個多月時間，申請案件已經達34.7萬台，申請台數為41.6萬台，退稅金額達到6.48億元稅額，其中冷氣機占退稅額度達到了77%。

為了推動節能減碳、綠色消費及改善空汙的政策目標，財政部增訂貨物稅條例11條之1規定，民眾自今年6月15起，買經濟部核定能源效率分級為第1級與第2級的新冷暖氣機、新電冰箱、新除濕機都可以退貨物稅，每台最高達2,000元。

請繼續往下閱讀...

中區國稅局表示，自節能家電退稅上路至9月22日止，全國申請件數已達34萬7,909件、申請家電台數41萬6,125台，退稅金額達報6億4,828萬多元，因為適逢夏季為冷氣機的旺季，冷氣機部分的退稅就占了近77%。

中區國稅局進一步說明申請退稅程序，消費者購買符合條件的節能電器，可在購買日次日起算6個月內，透過2種方式申請退還減徵貨物稅並可選擇使用直撥退稅或郵寄退稅支票領款。

一，紙本申請：填具申請書及檢附身分證影本，並檢附載明廠牌、品名及型號的統一發票(雲端發票或電子發票證明聯免附)或收據影本，郵寄或臨櫃至任一國稅局申辦。

二，憑證線上申請：透過財政部稅務入口網／稅務資訊／購買節能電器退還減徵貨物稅專區，使用憑證，包括自然人憑證、已註冊健保卡、營利事業工商憑證、組織及團體憑證登錄申請，免附身分證影本，可直接於網路夾檔傳送統一發票或收據影本，如因故未能上傳，也可在提出申請後10個工作日內，將統一發票或收據影本黏貼於「應檢送文件申請表」親持或郵寄至通訊地址所在地國稅局。

中區國稅局表示，如果想要快速領到退稅款項，建議民眾透過線上申辦，利用網路夾檔傳輸附件並選擇直撥退稅享受免出門、免排隊、免郵寄附件、免附身分證，另外線上取得收件編號可隨時查詢辦理進度，且退稅款項直接撥入帳戶免兌領，好處多多，歡迎民眾多加利用線上申辦。

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