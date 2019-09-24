節能家電退稅冷氣機占逾7成　國稅局教你2招順利取得退稅

▲節能家電退稅，冷氣機占最大宗。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

民眾購買節能家電可以退貨物稅，最高可達2,000元，據統計，自6月15日上路至至9月22日約3個多月時間，申請案件已經達34.7萬台，申請台數為41.6萬台，退稅金額達到6.48億元稅額，其中冷氣機占退稅額度達到了77%。

為了推動節能減碳、綠色消費及改善空汙的政策目標，財政部增訂貨物稅條例11條之1規定，民眾自今年6月15起，買經濟部核定能源效率分級為第1級與第2級的新冷暖氣機、新電冰箱、新除濕機都可以退貨物稅，每台最高達2,000元。

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中區國稅局表示，自節能家電退稅上路至9月22日止，全國申請件數已達34萬7,909件、申請家電台數41萬6,125台，退稅金額達報6億4,828萬多元，因為適逢夏季為冷氣機的旺季，冷氣機部分的退稅就占了近77%。

中區國稅局進一步說明申請退稅程序，消費者購買符合條件的節能電器，可在購買日次日起算6個月內，透過2種方式申請退還減徵貨物稅，並可選擇使用直撥退稅或郵寄退稅支票領款。

一，紙本申請：填具申請書及檢附身分證影本，並檢附載明廠牌、品名及型號的統一發票(雲端發票或電子發票證明聯免附)或收據影本，郵寄或臨櫃至任一國稅局申辦。

二，憑證線上申請：透過財政部稅務入口網／稅務資訊／購買節能電器退還減徵貨物稅專區，使用憑證，包括自然人憑證、已註冊健保卡、營利事業工商憑證、組織及團體憑證登錄申請，免附身分證影本，可直接於網路夾檔傳送統一發票或收據影本，如因故未能上傳，也可在提出申請後10個工作日內，將統一發票或收據影本黏貼於「應檢送文件申請表」親持或郵寄至通訊地址所在地國稅局。

中區國稅局表示，如果想要快速領到退稅款項，建議民眾透過線上申辦，利用網路夾檔傳輸附件並選擇直撥退稅，享受免出門、免排隊、免郵寄附件、免附身分證，另外線上取得收件編號可隨時查詢辦理進度，且退稅款項直接撥入帳戶免兌領，好處多多，歡迎民眾多加利用線上申辦。