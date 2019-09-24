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高雄又墊底！「自來水水質評比」優劣縣市公佈　新北市奪雙冠

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▲水龍頭,清洗,自來水,生水示意圖。（圖／記者楊筱柔攝）
▲你用的自來水水質好嗎？各縣市水質評比帶你一次看懂。（示意圖／ETtoday新聞雲）

記者李佳蓉／綜合報導

除了空氣品質外，飲用水品質也引人關注。台灣水資源保育聯盟整理自來水公司提供自來水水質資料，今（24日）公佈2018年1月至2019年7月，各縣市自來水水質評比，結果發現評比總硬度、總溶解固體量、導電度三項，清水水質最佳前3名為新北市第1名，第2名宜蘭，第3名台北市；再看原水前3名為新北市，台北市及桃園並列第2，第3名為宜蘭，意外發現墊底的都是高雄市。

台灣水資源保育聯盟陳椒華理事長表示，以導電度、硬度及總溶解固體為評比項目，高雄市水質仍同2017年，墊底為全國最差。而彰化縣、雲林、嘉義市、屏東水質也不好，即使加藥劑處理，這三項水質也很難處理變好。

探討自來水水質差的原因，陳椒華理事長指出，這些地區主要為抽取地下水，包括高雄旗山、拷潭、美濃、坪頂、彰化、雲林、屏東等多處淨水場為抽取地下水，飲用水質差，也疑與中鋼廢爐渣、垃圾掩埋場滲出水及工廠廢水汙染地下水有關，要求環保署及環保局善盡水源區管理責任，要求公開旗山中鋼廢爐渣不當掩埋地下水調查報告，政府應全面檢討水源區管理策略。

▲▼縣市飲用水質評比。（圖／台灣水資源保育聯盟提供）
▲縣市飲用水質評比。（圖／台灣水資源保育聯盟提供，下同）

彰化縣綠色資源人文關懷協會吳麗慧理事長表示，根據自來水公司資料，彰化縣、雲林縣自來水水質都不好，彰化各淨水場水質不佳，難怪大家寧願買水喝。水質差絕對與工廠不當排放廢水進入河川或工廠廢水打入地下有關，地下水汙染，除飲用有害，抽取地下水灌溉農作物，土壤及作業也會汙染。政府若一再放任農地違法工廠興建與合法化，彰化、雲林及屏東等地下水汙染將更嚴重。

請繼續往下閱讀...

台灣水資源保育聯盟粘麗玉主任表示，根據各縣市自來水水質檢測結果一覽表，評比總硬度、總溶解固體量、導電度三項，清水水質佳前3名為新北市第1名，第2名宜蘭，第3名台北市，敬陪末座的是高雄。再看原水，前3名為新北市第1名，第2名台北市、桃園，第3名宜蘭，敬陪末座的還是高雄。

台灣水資源保育聯盟希望能藉由統計數據，提醒政府污染產業該轉型了，水源區應訂定管理法規，縣市政府於縣市國土計畫更應注意自來水保護區的保護與管理。

高雄又墊底！「自來水水質評比」優劣縣市公佈　新北市奪雙冠。（圖／台灣水資源保育聯盟提供）

高雄又墊底！「自來水水質評比」優劣縣市公佈　新北市奪雙冠。（圖／台灣水資源保育聯盟提供）

▲各縣市自來水水質檢測結果一覽表。

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