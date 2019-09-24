西門町停車場雙屍命案更一審　兇手陳福祥第三度判死刑

▲西門町雙屍命案兇手陳福祥，更一審再遭判死刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

西門町峨嵋停車場2015年發生雙屍命案，2名販毒集團小弟因為毒品買賣黑吃黑，2人遭槍殺後被堆疊在汽車後座。檢警事後逮捕兇手陳福祥，一二審均判處死刑。案經撤銷發回，高院24日更一審宣判，仍認定陳福祥犯2個殺人罪、手段兇殘，再度判處死刑，這是陳福祥第三度遭判死刑。可上訴。

本案案發於2015年1月間，台中市販毒集團成員蔡宗育（24歲）、蔡鎧陽（21歲），因為大哥遭捕後急需貨源。2人透過台中海線大哥陳威宇的關係，找上自稱有K他命10公斤的天道盟不倒會成員陳福祥，雙方議定440萬元成交。

案發當天上午，3人前往交易，陳福祥命2人將車開進人跡罕至的西門町峨嵋停車場6樓。車輛停妥後，陳男說口渴，叫蔡鎧陽先去買飲料。蔡鎧陽離開後，陳男隨即掏槍壓制蔡宗育，企圖奪走現金，但現金不在車上。陳男命蔡宗育打電話回報陳威宇「貨已取到」，隨即連開4槍殺害蔡宗育，之後又槍殺買飲料回來的蔡鎧陽。陳男將2人屍體堆疊在後座，立刻離開走入電梯並清槍，全不顧忌電梯內尚有其他乘客。

陳福祥隨即搭計程車前往陳威宇處，取走440萬現金後逃亡。警方鎖定陳福祥發布通緝，並查出陳福祥喜歡瀏覽色情網站，對他展開電信監控。多日跟監後，警方趁著陳男熟睡之際，在清晨6點半攻堅，霹靂小組12秒內就破門而入，逮捕陳福祥，並以殺人罪嫌提起公訴。

一二審均將陳男判處死刑。案經撤銷發回後，由高院進行更一審，並於24日宣判。更審法院仍認定陳福祥犯2個殺人罪、手段兇殘，再加上經由台大醫院鑑定後，認為他受矯正教化的可能性甚低，有與世永久隔離之必要，因此駁回上訴，維持一審的死刑。可上訴。