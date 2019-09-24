4歲女童被鐵棍打到「肉爛斷骨外露」　惡男二審逃死...改判無期徒刑

▲鐵棍虐死4歲女童的莊嘉億，二審改判無期徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市男子莊嘉億，受入監服刑的邱姓女友請託，照顧女友4歲大的女兒，但莊男竟多次持鐵棍痛毆女童，女童腿骨外露3星期，最後活活被虐死。一審將莊男重判死刑，案經上訴，二審高院23日宣判，改認定「成年人殺害兒童罪」，將莊男判處無期徒刑，可上訴。

本案發生於2017年11月，從事援交工作的邱女（32歲），在案發前一個月因毒品案入監服刑，將4歲女兒託付給無業的莊男（26歲）與莊母（55歲）照顧。但莊男多方凌虐女童，多次持鐵棍毆打女童屁股，還以拳頭打腿、持毛巾甩臉，女童因長期凌虐，不僅營養不良，還被打到骨頭穿刺，右大腿骨穿刺皮膚、暴露在外長達3週。

社工單位早就注意到女童在高風險家庭中，積極與莊家人接觸。但莊母擔心案情曝光，也擔心遭通緝的兒子被逮回，因此放任女童傷勢惡化，在社工訪視時放鳥、裝不在家，女童因而延誤就醫，當年11月底因敗血性休克死亡。莊男母子二人搭計程車將女童送醫，趁隙落跑，醫護人員救治時，才發現這起駭人聽聞的虐童案件，檢警循線逮捕2人，並依「成年人殺害兒童罪」對2人提起公訴。一審重判莊男死刑、莊母無期徒刑。

▲女童被打到斷骨露出、活活痛死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

高院二審審理時，莊男否認殺人；莊男還主張，女童被打到不能行走時，自己還曾經協助擦藥，可見並無致人於死的故意，請求法官輕判。至於眼睜睜看著女童被虐死的莊母，則表示願意和解，但沒錢賠償；莊母也不斷強調，是因為擔心通緝的兒子被抓走，才會選擇隱忍不發，並非有致女童於死的意圖，請求輕判。

對此，女童家屬則多次痛批莊氏母子，女童母親曾大罵「等他出來砍他嗎？我會呀！」、「以為只是打死我家一隻狗嗎？」女童的外公也批莊男的道歉彷彿「鱷魚的眼淚」、「判10個死刑都不為過。」

全案於24日二審宣判，高院認定莊男對女童有殺害的不確定故意，並且在行為上屬於具有義務但卻不做應為行為的「不作為犯」，仍成立「成年人殺害兒童罪」。但經台大醫院鑑定後，認為莊男再犯率不高，且有矯正教化可能，因此高院改判無期徒刑。至於莊母部分，高院認為她與兒子並無犯意聯絡，改以「成年人有義務遺棄兒童致死罪」，判刑9年。均可上訴。