「摸一下沒什麼」洋男電梯口亂摸少女　硬拗「性騷沒猥褻」判3年半

▲一名在台打工的孟加拉籍男子對13歲女孩伸出狼爪猥褻得逞。（圖／免費圖庫stocksnap）

記者徐愷昕／桃園報導

一名持觀光簽在台打工的孟加拉籍男子巴布（音譯），2018年6月在桃園某社區內從事清潔工作時，趁一名13歲女孩小美（化名）前往搭電梯時對她上下其手到處亂摸，事後雖承認犯行，但僅認為自己觸犯性騷擾，否認猥褻行為。高等法院並不採信，最終依強制猥褻罪判他3年6個月徒刑，且服刑完畢後應驅逐出境。

判決指出，巴布學歷僅有國小畢業，2010年開始持觀光簽來台打零工，前前後後已持續8年，2017年開始在桃園某社區從事清潔工作。2018年6月16日上午7時許，巴布在社區工作時見小美落單便尾隨在後，趁她要走進電梯前突然伸手隔著衣服觸碰她的胸部，小美驚嚇後隨即將巴布的手推開表示不願意被亂摸，但巴布仍不停止，見小美孤身一人難以求助，竟不要臉的繼續觸碰她的臀部、外陰部、胸部等，猥褻得逞。後來因有其他住戶返回社區，巴布深怕事機敗露，才趕緊搭電梯逃離現場，小美事後因不甘受辱決定提告，檢方則以強制猥褻罪起訴巴布。

法院審理時，巴布聲稱「只是摸一下沒什麼」，毫無悔意的態度令人髮指，對此他還表示當自己伸手隔著衣服觸摸時，小美隨即撥開他手的行為不符合強制猥褻要件，只構成違反性騷擾防治法。但一審桃園地院認為，性騷擾防治法所述「意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處」中的「不及抗拒」，是指被害人對性騷擾行為還沒感受到性自主決定權遭受妨害，侵害行為即已結束，和刑法猥褻罪不一樣。此案巴布明顯讓小美感到性自主權遭妨害，故依法應被判處3年6月個月徒刑，且服刑完後即驅逐出境。

二審高院則認定，巴布在觸碰小美的過程中明顯已被小美阻止，卻得寸進尺繼續強行撫摸，確實符合強制猥褻罪之條件，加上巴布事後毫無悔意，故維持原判決，全案仍可上訴。

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