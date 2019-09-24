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秋季天色暗得快視線不良　長者宜穿亮麗反光衣物保平安

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▲進入秋季，屏東警分局進入社區、關懷據點提醒年長者穿著亮色衣服，確保平安 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲進入秋季，屏東警分局進入社區、關懷據點提醒年長者穿著亮色衣服，確保平安 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

進入秋季，天色昏暗，視線不良，屏東警分局持續宣導護老專案，保護高齡者行人通過路口的安全，到社區、關懷據點籲請高齡者更應穿著亮色衣服及反光背心，並提醒駕駛人能多加禮讓，以維護高齡者、其他行人路權及道路交通安全。

屏東警分局歸來所日前到歸來里活動中心進行高齡者行的安全宣導，利用天天安全五字口訣：「舉」，穿越馬路時舉手，讓駕駛人注意，表達感謝讓先通過；「行」，不任意闖越道路，行人走行人專用道；「亮」，清晨及黃昏後外出，穿反光或鮮豔的衣物，提高駕駛人的注意力；「讓」，車輛禮讓行人優先；「助」，主動協助老人過馬路，關懷零距離。

活動搭配獎徵答，讓參與的年長者一同響應，將口訣謹記於心，落實在生活中，也提醒家人對高齡者的夜間或晨起外出運動時，穿顏色鮮明的衣服，或配戴警示燈具、走路時，靠路邊走，並注意道路上來往的車輛狀況。

另駕駛人遵守交通規則，不闖紅燈、不超速、機車依規定二段式左轉、禮讓行人優先，鞏固交通安全，降低高齡者交通事故發生率。

屏東警分局表示，由於邁入高齡化社會，年長者在生理上的視覺與聽覺會退化、體位姿態與步態平衡控制的障礙，加上慢性疾病及藥物作用影響，亟需社會大眾攜手關懷老人交通安全，以減少高齡者道路交通事故發生。

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