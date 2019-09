人妻「網戀」法國帥哥被詐騙154萬元　綠帽夫無怨幫她還債還怪自己

▲女子慘被網戀對象詐騙,綠帽夫竟然不離不棄。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國一名73歲婦人和丈夫感情轉淡後,便背著對方在網路上談起網戀,沒想到遇到愛情騙子,慘被詐騙高達英鎊40,000元(約台幣154萬元),不但養老金沒了還欠下大筆債務,慘被戴綠帽的老公不但沒有責怪她還幫忙還債,霸氣又深情的行為獲得網友大讚。

73歲婦人佩里(Susan Perry)因為不滿結婚多年的丈夫戈登(Gordon Perry),不再像以前那樣關注她,去年3月她的臉書意外收到一個陌生男子的交友邀請,結果她一看到對方英俊的頭像便被吸引,對方自稱是「海上石油鑽井平台」負責人吉迪恩(Gideon),加了好友後便時常與對方聊天、排解寂寞。

佩里表示,比起只關心照顧花園和狗的丈夫,吉迪恩感覺對她的事情更為關心,對方告訴她,因為十分想念在杜拜讀書的14歲兒子保羅(Paul)所以很寂寞,「吉迪恩有寄給我他兒子的照片,還有他在舊金山豪宅別墅的照片,一切都非常有可信度,我雖然沒有告訴老公我和對方聊天的內容,但我不認為自己有錯。」

相識一段時間後,有著迷人法國口音的吉迪恩,先是打電話告訴佩里,保羅出車禍需要開刀,後來又說自己所經營的海上鑽油事業遇到瓶頸需要資金。佩里就傻傻地一直拿出自己的養老金,最後甚至典當珠寶首飾、用信用卡借錢,所借出的總金額高達英鎊4萬元,結果某天對方突然消失,保羅後來告訴她「父親心臟病發去世了」,她還是深信不疑。

被愛沖昏頭的佩里,後來在2名兒女的說服下前去報警,直到警方告訴她,吉迪恩與保羅的照片都是假的,像她一樣的受害者已高達上百人,才終於接受自己受騙上當的事實,令她感動的是,以為對自己毫不關心的老公,不但沒怪她還願意給予幫助。戈登表示,「當然我也很受傷,但我愛她,因為我之前沒有很關心她才會這樣,我覺得很內疚」,目前已幫佩里還了英鎊7,000元的卡債以及英鎊7,000元的珠寶,正在努力還清剩下的英鎊1.5萬元債務。

