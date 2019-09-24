人妻「網戀」法國帥哥被詐騙154萬元　綠帽夫無怨幫她還債還怪自己

▲女子慘被網戀對象詐騙，綠帽夫竟然不離不棄。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名73歲婦人和丈夫感情轉淡後，便背著對方在網路上談起網戀，沒想到遇到愛情騙子，慘被詐騙高達英鎊40,000元（約台幣154萬元），不但養老金沒了還欠下大筆債務，慘被戴綠帽的老公不但沒有責怪她還幫忙還債，霸氣又深情的行為獲得網友大讚。

73歲婦人佩里(Susan Perry)因為不滿結婚多年的丈夫戈登(Gordon Perry)，不再像以前那樣關注她，去年3月她的臉書意外收到一個陌生男子的交友邀請，結果她一看到對方英俊的頭像便被吸引，對方自稱是「海上石油鑽井平台」負責人吉迪恩(Gideon)，加了好友後便時常與對方聊天、排解寂寞。

佩里表示，比起只關心照顧花園和狗的丈夫，吉迪恩感覺對她的事情更為關心，對方告訴她，因為十分想念在杜拜讀書的14歲兒子保羅(Paul)所以很寂寞，「吉迪恩有寄給我他兒子的照片，還有他在舊金山豪宅別墅的照片，一切都非常有可信度，我雖然沒有告訴老公我和對方聊天的內容，但我不認為自己有錯。」

相識一段時間後，有著迷人法國口音的吉迪恩，先是打電話告訴佩里，保羅出車禍需要開刀，後來又說自己所經營的海上鑽油事業遇到瓶頸需要資金。佩里就傻傻地一直拿出自己的養老金，最後甚至典當珠寶首飾、用信用卡借錢，所借出的總金額高達英鎊4萬元，結果某天對方突然消失，保羅後來告訴她「父親心臟病發去世了」，她還是深信不疑。

被愛沖昏頭的佩里，後來在2名兒女的說服下前去報警，直到警方告訴她，吉迪恩與保羅的照片都是假的，像她一樣的受害者已高達上百人，才終於接受自己受騙上當的事實，令她感動的是，以為對自己毫不關心的老公，不但沒怪她還願意給予幫助。戈登表示，「當然我也很受傷，但我愛她，因為我之前沒有很關心她才會這樣，我覺得很內疚」，目前已幫佩里還了英鎊7,000元的卡債以及英鎊7,000元的珠寶，正在努力還清剩下的英鎊1.5萬元債務。

'Toyboy on Facebook stole £40,000 from me - but my husband is standing by me' https://t.co/a2CDYLKek6 pic.twitter.com/Icyz5K4QeD — Daily Mirror (@DailyMirror) September 22, 2019

►腦公！你不可以賴帳喔！

