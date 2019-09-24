蠢男耍狠躺馬路擋道！現代車急閃避...下秒後方車「如死神行刑」輾斃他

▲ 當時人行道上一群路人注意到男子的行為，沒想到下秒看到慘案發生。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

實習記者許祐誠／綜合報導

俄羅斯葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）22日有一名不怕死的男子，獨自走到路中央，用肉身擋住一輛現代車，還躺在地上挑釁女車主，唆使她從身上輾過去，但當女車主決定繞道而行時，男子卻意外地被後方的汽車直接輾過全身，當場慘死路中央。

根據《Liveleak》報導，當時男子雙手撐在引擎蓋上，不斷地挑釁現代車的女駕駛，接下來便橫躺在馬路上，擋住道路，無理行為立刻吸引路人拿起手機錄影。沒想到當女駕駛謹慎向後退，正打算從另外一個車道前進時，後方汽車疑似等大久不耐煩，直接加速超過女駕駛，完全沒注意到躺在地上的男子，宛如死神行刑，直接從男子頭顱輾過去，隨後離開現場。

▲ 男子躺路中央挑釁女駕駛，現代車主謹慎倒車離開。（圖／翻攝自Youtube／ThisIsButter）

▲ 現代車才剛離開，後方來了一輛車，加速輾壓男子，男子當場慘死。（圖／翻攝自Youtube／ThisIsButter）

親眼目睹慘案後，路旁一群民眾立刻把男子搬離道路，目前警方正在調查案件，並尋找肇事逃逸的駕駛。這件事曝光後，許多網友也為男子感到悲傷，「真的不能在馬路上開玩笑」、「他一定沒想到真的會被輾死」、「他看起來喝醉了」、「感覺喝醉才會做出這麼瘋狂的事。」