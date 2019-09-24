「還沒睡喔？」半夜房外傳來媽聲音…孕婦立刻打電話　一家人聽完沉默了

▲原PO說，「真的很毛，我聽到當下完全不敢睡了。」（圖／示意照／翻攝PEXELS免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享某天半夜全家人都熟睡，她突然被媽媽搖醒，聽到媽媽講的話當場沉默，「請問另外一個世界的東西，會假扮你親人的聲音嗎？如果會，祂的用意是什麼？」有人也分享自己住看到的恐怖畫面，「我當晚還點了除障香想驅走祂。」

原PO今天（24日）凌晨在「靈異公社」臉書社團發文，強調是真人真事，當時她睡眼惺忪說「怎麼了」，聽到媽媽問「妳剛剛有去房間外面嗎」，她回「沒有啊。」

請繼續往下閱讀...

「眼看媽媽愣了一下，發現不對勁，我又問『到底怎麼了』？」原PO表示，媽媽緩緩地說，「剛剛姐姐打給我，她說她的房門外有一個我的聲音，跟她說『還沒睡喔』？」

▼原PO說，那陣子她跟媽媽不敢半夜到房門外。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）



原PO立刻問，「那妳有出去房間外面嗎」；媽媽回，「沒有，我剛剛在睡覺啊，所以我才問妳。」她當下聽了沉默，想問「另外一個世界的東西會假扮你親人的聲音嗎？如果會，祂的用意是什麼？」

原PO回應網友的問題說，「真的很毛，我聽到當下完全不敢睡了」，那陣子她跟媽媽不敢半夜到房門外。對此，有網友認為，「可能公媽有事要說，不然就是外面帶進來的」；原PO回「我們都是推測祖先關心懷孕的姐姐。」

也有人表示，「好像有此一說，祂們會裝成你熟悉的人叫你名字，如果回應有可能會被抓交替。」原PO回，「可是我姐姐回應了，並沒有什麼事。」一名網友則認為應該是「地基主」，「會變成家人的任何人跟你玩。」

▼有網友說，回到套房後一關上門，「眼角餘光瞄到一個女生坐在我床邊。」（圖／示意照／翻攝免費圖庫Unsplash）

有人分享自己的經驗，「睡覺是沒遇過，倒是在中午時間人很多的餐廳，聽到有人叫我的名字，回頭看發現沒人，而且聲音近到大概離我不到一公尺遠。」原PO回，「我國小的時候被叫不知道幾百次了。」

一名女網友則表示，「我是回到自己的套房後，一關上門，眼角餘光瞄到一個女生坐在我床邊，對我說『妳回來了呀』？可是我是自己一個人住…真的很恐怖，我當晚還點了除障香想驅走祂。」

►他奶奶的美麗小秘訣