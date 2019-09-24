月休8天可排假比較好？　上班族精算後秒選「周休六日」：一年多7天假！

▲很多上班族喜歡固定周休六日。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

一名網友最近面臨工作上的選擇，兩份工作地點、薪水、職位、工時等等條件都相同，唯一不同的地方就是，甲工作周休二日，固定周六和周日放假；乙工作則是月休8天，周日是固定休假，剩下要休哪一天隨便員工安排，而且不太會硬性規定，「排假自由，連休八天也可以。」

請繼續往下閱讀...

▲但也有人認為，如果沒小孩選乙工作比較好。（圖／翻攝自PTT）



原PO在PTT表示，這兩份工作都是位在台北市，月薪6萬多的主管級職務，每日工時9小時，但一周會加班一次到12小時，「都如實給加班費、升遷管道機會一樣」，唯一最大的不同就是排假方式。

不少上班族看到PO文秒選「周休六日」，因為實際算起來，固定周休六日的假會更多，「周休六日有夠爽！」「甲阿，乙的假你自己算，會少前面7天左右。」「當然選甲，一年52週。」「如果是大月有五個禮拜，甲可以休10天，乙還是月休8天，這樣當然選甲。」

還有人提到，如果是有小孩的話，也比較適合周休六日，才能配合孩子的放假時間，「有小孩還是乖乖選週休二日吧。」「想生小孩選甲，想兩人世界選乙。」

但也有網友比較喜歡自己排假，「連休八日可以出國，但其他時間很難過。」「真正開始過排假生活才知道多爽，出去玩住宿都算平日錢，也不會人擠人。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！