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Google推「Play Pass」來囉！超過350款遊戲任選　月費不到155元

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▲Google推出自已的遊戲平台「Play Pass」提供超過350個遊戲。（圖／翻攝自9TO5Google）

▲Google推出自已的遊戲平台「Play Pass」提供超過350個遊戲。（圖／翻攝自9TO5Google）

記者趙正瑋／綜合報導

繼蘋果（Apple）推出遊戲平台Apple Arcade後，谷歌（Google）也推出自已的遊戲平台「Play Pass」提供超過350款遊戲，遊戲進行時不會有廣告，也不會有需要遊戲內另外購買的煩惱，月費4.99美元（新台幣155元），可免費試用10天。

而且與Apple Arcade不同的是，Apple Arcade需要升級現有作業系統才能使用，但Google Play Pass的遊戲在現有的系統版本就可以使用。

Google Play Pass擁有超過350款遊戲，沒有廣告、遊戲內購買和預付費用。每個月皆有遊戲推陳出新，Google表示，Play Pass裡有許多高品質、獨特遊戲，例如：AccuWeather和FaceTune。

此外，Google也舉例推薦幾款得意之作，Terraria、Monument Valley、Risk和Knights of Old Republics、LIMBO、Lichtspeer、Mini Metro和Old Man's Journey等遊戲。適合家庭的內容有Toca Boca和My Town系列。

▲Google推出自已的遊戲平台「Play Pass」提供超過350個遊戲。（圖／翻攝自9TO5Google）

▲Google Play Pass的遊戲在現有系統版本中就可以使用。（圖／翻攝自9TO5Google）

用戶會看到一個個人化介面，例如：新遊戲和熱門遊戲清單，而且，Google會根據消費者的喜好，推薦用戶可能會喜歡的遊戲。

而且，消費者可以在Android手機，平板電腦和Chromebook平台上使用，Android TV也能支援Play Pass的遊戲，讓使用者享受在大螢幕玩遊戲的快感。

Google Play Pass月費4.99美元（新台幣155元），免費試用10天。而且帳號最多可以與其他五個家庭成員共享，每個人都可以享有個人化服務。

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