藏在南歐下的失落大陸！　「大亞德里亞」面積緊逼世界最大島

實習記者曾筠淇／綜合報導

「大亞德里亞」（Greater Adria）是一個面積相當於世界最大島「格陵蘭島」的大陸，它在與北非分開後，便被藏在南歐的底下。它的範圍很廣，從現今的阿爾卑斯山延伸到伊朗都是，不過，這塊大陸並非全部都顯露在海平面之上，所以長期以來都被掩蓋住，至今才發現這個「失落的陸地」。

綜合英國《太陽報》、美國《CNN》等外媒報導，荷蘭烏德勒支（Utrecht）大學的地質學家杜威‧范‧辛斯伯格（Douwe van Hinsbergen）表示，「地中海地區的地質混亂，是彎曲的、破碎的、堆疊的。」岡瓦納古陸（Gondwana）是一塊巨大的土地，分裂成非洲、南極洲、南美洲、澳洲、中東和亞州部分地區，而「大亞德里亞」也曾是它的一部分。

▲「大亞德里亞」的範圍可以從今日的阿爾卑斯山延伸至伊朗。（圖／達志影像／美聯社）

「大亞德里亞」隨著岡瓦納古陸分裂後，形成了自己的大陸，且其類似於英國、菲律賓等的島嶼。在2.4億年前，「大亞德里亞」開始向北遷移，與之獨立，而在約1億至1.2億年前與歐洲發生擠壓、碰撞。英國的科學新聞網站《生命科學》（Live Science）對此則認為，阿爾卑斯山很可能便是藉由這類的碰撞來形成的。

此外，「大亞德里亞」其實並不是唯一一個失落的陸地。根據古代岩石的分析顯示，地球上最早出現的大陸很可能都消失了，其生命史也隨之失落，不過，這就如同失落的文明一樣，只要知道如何尋找，其實這些大陸是有留下痕跡的。

杜威‧范‧辛斯伯格也在科學期刊《岡瓦納研究》上寫道，所有的一切都雜亂無章，他在過去十年一直都在研究這個難題，且「每個國家都有自己的地質調查、自己的地圖、自己的故事和自己的大陸。我們藉此研究，讓一切統整在一起。」他們仍在為地球上的大陸付出努力。

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