老翁血糖過高跌倒頭部出血　三重警耐心勸說助就醫

▲三重一名老翁因血糖過高跌倒受傷，員警上前關心。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

三重一名年約70歲的老翁日前因為身體不適，突然跌坐在人行道上，三重厚德派出所員警見狀主動上前了解，發現老翁頭部有傷口並有出血情形，經救護人員到場急救後，發現老翁是因為血糖過高導致身體不適，經員警安撫勸說後送往醫院進一步檢查，家屬接到通知趕到時頻向員警致謝，直說「有你們真好」。

三重分局厚德派出所警員駱勇丞、陳映廷等2員日前下午3時許巡邏經過重陽、力行路口時，見到一名持拐杖的老翁突然跌坐在人行道上，員警隨即上前關心，驚覺老翁頭部因撞到持續出血，隨即請救護人員到場協助就醫，老翁不斷表示「自己只是跌倒不小心撞到頭，沒問題。」但員警仍謹慎請救護人員做初步檢查。

經救護人員研判，老翁可能因血糖過高導致身體不適才跌倒在地，員警耐心勸導老翁先行就醫，經過員警再三安撫情緒，並不斷向老翁溝通身體才是最重要，老翁終於被員警說服，願意前往醫院做進一步之檢查。隨後警員駱勇丞立即前往老翁住處，聯繫其妻子前往醫院，老翁家屬對於員警的執勤敏銳度及服務精神感到非常讚許，頻頻向員警道謝。

三重分局表示，警員駱勇丞、陳映廷工作認真盡責及執勤充滿敏感度，適時的救護身體不適路倒的老翁，充分照顧到老翁的安全，忠勤事蹟經當事人家屬正面的肯定，足堪同仁表率，殊值表揚。

▼老翁頭部出血，經警方勸說後前往醫院進一步檢查。（圖／記者陳豐德翻攝）



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