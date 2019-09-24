才加入民眾黨就被爆欠錢、性騷擾　朱哲成：幸好我退黨了！

▲才剛加入民眾黨的苗栗縣立委候選人朱哲成（右1），日前遭爆料說欠錢沒還和涉及性騷擾，對此朱語重心長表示，將會提告，中止抹黑歪風。（圖／記者黃孟珍攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

才剛加入民眾黨，並接受徵召的苗栗縣立委候選人朱哲成，日前遭人爆料指出欠錢不還和性騷擾的風波，對此朱在自己的粉絲團上回應，自己到現在還覺得莫名其妙，1年前的事情，每個環節都說錯，再套個罪名就要我自證無罪，這種手法也滿讓人無奈的；已經截圖下來，準備去警局提告，希望終止這種抹黑的歪風。

朱哲成遭網友爆料曾於2018年輔選台南市長黃偉哲期間，涉性騷女網友並欠錢不還；朱強調，欠錢是雙方認知有所誤差，但早已解決；並說自己是基督徒，一根手指頭都沒碰到她過，指控何來？消息一出，網路ＰＴＴ上網路討論沸沸揚揚，立即有網友追查ＰＴＴ爆料帳號，發現為人頭帳號，爆料文隨後就被刪除。

朱哲成還說「其實，我這個人有很多瑕疵，與人口角，脾氣火爆什麼的所在多有，但要說我作奸犯科，無良惡劣什麼的，那是萬萬沒有，很討厭這種抹黑的手法；不禁想問，這種一分真九分假的爆料，是否以後還會頻繁出現，難道參選的過程就要面對一堆無中生有的事情疲於奔命回應嗎？

而朱更感嘆，自認民眾黨更貼近地方，所以退出了民進黨；因批評蔡英文就遭1450網軍攻擊，也只能慶幸自己「退黨了」。民眾黨24日也針對此事發表聲明，強調對提名參選人將善盡監督之責，也會要求參選人以最高標準要求自己，目前也無換人打算。

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