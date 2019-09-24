　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

酒駕害死暖學弟！學長哭爬告別式「當晚KTV續攤」　3年後報應真的來了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

KTV,唱歌,夜唱（圖／記者許力方攝）

▲沒想到學長參加完告別式，就去KTV嗨歌了。示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友昨晚分享有位可愛學弟，16年前因學長酒駕，而不幸離世的往事後，再度發文透露，那位學長3年後也走了。雖然時隔多年，傷痛已結痂甚至逐漸淡去，但在聽到對方的消息後，她坦言，「那刻我真心相信老天有眼。」

前陣子跟幾個哥們討論後，女網友終於決定，把深藏內心多年的事寫出來，她在靈異公社娓娓道來，學弟當年被硬凹續攤，最後因酒駕學長失控撞護欄，而慘死在路肩閘道上，「自從學弟車禍死亡之後，我完全不想要知道肇事學長的任何事情，但總是會有學姊、同學告訴我，這肇事學長怎麼了。」

請繼續往下閱讀...

►南下參加學弟告別式！深夜路肩換雨刷...車內喊「趕快走」　隔天看新聞鼻酸了

告別式結束後，女網友當天就和朋友北上，沒想到在回程途中，接到了一位學姊的電話，對方問說，「妳知道我剛剛在好樂迪門口看到誰嗎？」當她滿頭問號時，學姊又氣憤地說，「就那個某某學長啊！X...早上不是還哭著爬著進去嗎？現在跟朋友嘻嘻哈哈進去唱歌，是怎樣？」

▲▼葬禮，棺材，喪禮，相驗，死亡。（圖／視覺中國）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

她聽完當然會憤怒，也替學弟不值，但也只是淡淡地回，「以後這個人的事情不要再告訴我，我不想知道。」就這樣3年過去了，同一位學姊突然打給她，劈頭就問「欸，妳知道某某學長的事嗎？」

聞言，女網友並不感興趣，並重申「不是跟妳說，我不想知道他的事嗎？」而對方也理解，於是立刻切入重點，問她有沒有打算去那位學長的告別式。

一席話瞬間引起原po的好奇心，她也從學姊口中得知，學長交了一位女友，對方會吸毒，聽鄰居轉述，他們有天大吵一架後，學長騎車就要離開，怎料女友像發瘋一樣，開車在後面追他，甚至從機車後面撞他，人都已經撞倒了，還幾度來回輾壓，「學長當場死亡，那女的還肇事逃逸，新聞都出來了。後來警察調路口監視器，直接到女生家裡要抓人，結果破門而入，看見那女生就躺在家裡床上，因吸毒過量暴斃身亡。」

▲不是不報，時候未到。（圖／翻攝自靈異公社）

▲不是不報，時候未到。（圖／翻攝自靈異公社）

她坦言，聽了這件事後並沒有感到難過，當然也不會去參加告別式，反倒覺得報應來得太慢了，「這跟善良無關，跟壓抑已久的情緒有關，那刻我真心相信老天有眼。」另外，她也強調，千萬不要酒駕，也不要酒駕又硬要載人，還有多存好心多做好事。

對此，網友們很感慨，但也直言「種什麼因得什麼果」、「那個新聞有印象」、「雖然這樣說有些不妥，但我覺得這樣的結局很療癒」、「多活幾年並不是享福，而是為報應做事前準備」、「這我知道」、「還以為會是酒駕去世的，沒想到是這麼離奇」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
買手機保護殼！他問3品牌「網狂推這2家」實用爆：用快3年沒換
連千毅4.4萬名錶賣6500！網紅砸70萬「開箱」…真相曝光
交往南韓男友2年瑤瑤被看衰！親哥哥列「4罪狀」：討厭的大男人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

月球空氣稀薄，改約你去宇宙旅行好嗎？

新北哥「108kg命案現場」真人開箱...洋蔥炸出螢幕　網一看想哭了

4粗工「出車禍」集體消失　台中師傅全拉黑：1800元接料還太低？我無言了

全班原本僅5人寫作業　越南台師獲「菁師獎」…兩年讓10生上台、政大

2019年法國生機建築節　法式天然「美」免費參觀

重啟普悠瑪翻車案？運安會掌握「空拍畫面、台鐵檢舉信」：盼1年內出爐

崑大跨校團隊創新癌篩系統　榮獲光寶創新「默克殊榮獎」

酒駕害死暖學弟！學長哭爬告別式「當晚KTV續攤」　3年後報應真的來了

買手機保護殼！他問3品牌「網狂推這2家」實用爆　UAG粉：用快3年沒換過

苗栗露營濃霧阻下山　鐵齒哥想起「長輩曾交代」...空氣默唸完：一路衝回家

打臉影片曝！昔提挖石油非天馬行空　 韓今翻臉「誰說要挖的？」網友酸爆

蘇花重機「撞擊瞬間曝光」！7歲男童噴飛倒地...口吐血沫亡

女選手唱楊丞琳《我們都傻》遭淘汰！　李榮浩親自邀約「去我演唱會唱」暖炸

大學畢業後再也沒跟麻吉見過面 他飛1萬KM「突現身面前」友驚呆

陽光暖男收編超親人虎斑小浪貓 意外獲極品愛水喵爬山也不怕～

台中火烤兩吃吃到飽僅200元　老闆代烤、還有免費冰淇淋&水果

青峰「諧音哏」握唱會又歪樓　「送子哥」助孕楊丞琳：別信那些都市傳說！

嬤孫戀女主角「真實年齡」曝光　爆氣：寫姐弟戀就算了！

女菜販「8萬現金裝米袋」騎車滑掉 正直嬤幫尋回...她驚叫高八度道謝

生活5妙招！1根牙籤開魚肉香腸 麵條包裝「撕側邊」保存更輕鬆

月球空氣稀薄，改約你去宇宙旅行好嗎？

新北哥「108kg命案現場」真人開箱...洋蔥炸出螢幕　網一看想哭了

4粗工「出車禍」集體消失　台中師傅全拉黑：1800元接料還太低？我無言了

全班原本僅5人寫作業　越南台師獲「菁師獎」…兩年讓10生上台、政大

2019年法國生機建築節　法式天然「美」免費參觀

重啟普悠瑪翻車案？運安會掌握「空拍畫面、台鐵檢舉信」：盼1年內出爐

崑大跨校團隊創新癌篩系統　榮獲光寶創新「默克殊榮獎」

酒駕害死暖學弟！學長哭爬告別式「當晚KTV續攤」　3年後報應真的來了

買手機保護殼！他問3品牌「網狂推這2家」實用爆　UAG粉：用快3年沒換過

苗栗露營濃霧阻下山　鐵齒哥想起「長輩曾交代」...空氣默唸完：一路衝回家

王金平柯文哲披「橘袍」參選？　李鴻鈞：10月拍板　再給宋楚瑜一點時間

長照住宿一床難求？14家公辦機構過審查　4年增1600床！

24日見真章！英國最高法院今裁定　強生「關閉國會」合法性

月球空氣稀薄，改約你去宇宙旅行好嗎？

挖石油有「4大前提」　韓陣營：韓國瑜當總統可在中央規劃

百名惡煞深夜討債卻不知欠款者住哪　放鞭炮叫囂完...尷尬離開

賊黃金門口偷看...4秒後越獄狂奔　見爸拿「拍蟑神器」轉頭跑回家

電商公布10大乾拌麵排行　熱銷TOP 1單月狂賣4000包穩坐霸主地位

摸走車上財物裝好人　賊走數公里到派出所報案：我撿到一個包

想拍開箱文...誰知「胖橘瘋狂巴蕊」鏟屎官　1秒變家暴片

生活熱門新聞

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天..

女孩赴韓留學　半夜租屋處「密碼..

改抽電子煙「胸肺劇痛」　癮君子..

龍潭弟一人顧鍋貼店　她等20分..

夾鏈袋裝72元！媽衝超商道謝…..

好市多隱藏美食商品曝！螞蟻系網..

搭火車遇極品公主亂佔位！他秒擊..

周四起變天！　吳德榮：未來有利..

坐高鐵博愛座被長者嗆「很年輕啊..

每月收租千萬　土豪哥：人生on..

黑鷹蘭嶼後送病患空難6死　運安..

女陸生：手機要充電！　店家給充..

忘要餐具！情侶搭區間餓壞「求生..

送餐常遲到？外送員揭做半年苦衷..

更多熱門

相關新聞

他見傳播妹坐下伸手撈　喊：沒這麼白目！女友打臉

一名吳姓男子2017年間與友人到KTV唱歌，期間找來傳播小姐陪侍，沒想到他竟趁著對方上完廁所準備入座時，偷摸一把小靜的私密處，雙方發生肢體衝突。小靜不甘受辱報警提告，吳男喊冤，「當時女友就坐在旁邊，怎麼可能偷摸」，但女友的證詞卻當場打臉。法院判吳男拘役20天，可易科罰金，可上訴。

正妹酒駕拒上銬　結果真只罰5700

影／酒駕狠撞路人！她茫喊對方起來就給10萬

酒駕追撞2車3人傷　蕭如意道歉：我錯了

初審通過！軍人酒駕累犯最重處無期徒刑

關鍵字：

酒駕吸毒學長告別式暖學弟KTV報應現世報

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天鼻酸了

國中生走廊舉起同學　下秒冷笑4樓拋下

套套晚8分送達　女懷孕告外送員

iOS更新災情　美國防部呼籲等13.1

毒蟲女友超正！警問「為何還偷吃」傻眼回答曝

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱詢問…竟秒改口

連千毅「麻吉」還原血腥夜　天道、竹聯爆復仇

連千毅落難4天！天道盟爆「2準備動作」要出手

剛結婚就偷情！她1招戳破老公10年謊言

傳播妹愛上「嘉義謝霆鋒」　蘭潭前比愛心溺斃

23歲男星爆為出道「偷錄知名女友約炮音檔」

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

女孩赴韓留學　半夜租屋處「密碼鎖狂響」

改抽電子煙「胸肺劇痛」　癮君子肺部長異物

龍潭弟一人顧鍋貼店　她等20分鐘：老闆這年輕人不簡單

更多

最夯影音

更多

打臉影片曝！昔提挖石油非天馬行空　 韓今翻臉「誰說要挖的？」網友酸爆

蘇花重機「撞擊瞬間曝光」！7歲男童噴飛倒地...口吐血沫亡

女選手唱楊丞琳《我們都傻》遭淘汰！　李榮浩親自邀約「去我演唱會唱」暖炸

大學畢業後再也沒跟麻吉見過面 他飛1萬KM「突現身面前」友驚呆

陽光暖男收編超親人虎斑小浪貓 意外獲極品愛水喵爬山也不怕～

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面