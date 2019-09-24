酒駕害死暖學弟！學長哭爬告別式「當晚KTV續攤」　3年後報應真的來了

▲沒想到學長參加完告別式，就去KTV嗨歌了。示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友昨晚分享有位可愛學弟，16年前因學長酒駕，而不幸離世的往事後，再度發文透露，那位學長3年後也走了。雖然時隔多年，傷痛已結痂甚至逐漸淡去，但在聽到對方的消息後，她坦言，「那刻我真心相信老天有眼。」

前陣子跟幾個哥們討論後，女網友終於決定，把深藏內心多年的事寫出來，她在靈異公社娓娓道來，學弟當年被硬凹續攤，最後因酒駕學長失控撞護欄，而慘死在路肩閘道上，「自從學弟車禍死亡之後，我完全不想要知道肇事學長的任何事情，但總是會有學姊、同學告訴我，這肇事學長怎麼了。」

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告別式結束後，女網友當天就和朋友北上，沒想到在回程途中，接到了一位學姊的電話，對方問說，「妳知道我剛剛在好樂迪門口看到誰嗎？」當她滿頭問號時，學姊又氣憤地說，「就那個某某學長啊！X...早上不是還哭著爬著進去嗎？現在跟朋友嘻嘻哈哈進去唱歌，是怎樣？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

她聽完當然會憤怒，也替學弟不值，但也只是淡淡地回，「以後這個人的事情不要再告訴我，我不想知道。」就這樣3年過去了，同一位學姊突然打給她，劈頭就問「欸，妳知道某某學長的事嗎？」

聞言，女網友並不感興趣，並重申「不是跟妳說，我不想知道他的事嗎？」而對方也理解，於是立刻切入重點，問她有沒有打算去那位學長的告別式。

一席話瞬間引起原po的好奇心，她也從學姊口中得知，學長交了一位女友，對方會吸毒，聽鄰居轉述，他們有天大吵一架後，學長騎車就要離開，怎料女友像發瘋一樣，開車在後面追他，甚至從機車後面撞他，人都已經撞倒了，還幾度來回輾壓，「學長當場死亡，那女的還肇事逃逸，新聞都出來了。後來警察調路口監視器，直接到女生家裡要抓人，結果破門而入，看見那女生就躺在家裡床上，因吸毒過量暴斃身亡。」

▲不是不報，時候未到。（圖／翻攝自靈異公社）

她坦言，聽了這件事後並沒有感到難過，當然也不會去參加告別式，反倒覺得報應來得太慢了，「這跟善良無關，跟壓抑已久的情緒有關，那刻我真心相信老天有眼。」另外，她也強調，千萬不要酒駕，也不要酒駕又硬要載人，還有多存好心多做好事。

對此，網友們很感慨，但也直言「種什麼因得什麼果」、「那個新聞有印象」、「雖然這樣說有些不妥，但我覺得這樣的結局很療癒」、「多活幾年並不是享福，而是為報應做事前準備」、「這我知道」、「還以為會是酒駕去世的，沒想到是這麼離奇」。

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