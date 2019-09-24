影／陳玉珍嗆蘇貞昌：你能體會金門阿公阿嬤不能帶土雞蛋給孫子吃的心情？　

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委陳玉珍24日在立法院會質詢時，因不滿「金門到台灣的土雞蛋要經過檢疫」與行政院長蘇貞昌對嗆，痛罵蘇貞昌「防民如防賊」、把金門當中國大陸看待，蘇貞昌也不甘示弱回應，我更理解阿公、阿嬤絕對不願意讓孫子得到禽流感疫情，「妳就是不懂得怎麼防疫」。

陳玉珍質詢時表示，金門有的阿公、阿嬤疼孫，土雞生蛋想帶給在台灣的孫子，卻被禁止帶進台灣，難道是一邊一國嗎，直嗆蘇貞昌「我看你就是台灣金門一邊一國行動黨啊！」

對此，蘇貞昌解釋，金門只要是禽肉蛋類，都需要嚴格檢查，這是防疫需要。但陳玉珍痛斥，金門現在沒有禽流感，台灣本島有疫情，但金門的東西竟然不能帶進台灣，「我們沒有限制台灣東西進來金門就不錯了」、「你們這種心態，就是把金門當做化外之地，我們不是同個國家嗎？」

農委會主委陳吉仲緩頰，金門發生過禽流感，現在限制是因為離對岸距離近，是為了防疫。蘇貞昌也表示，這是基於全國民眾安全與防疫需要，中國發生禽流感疫情致人於死，所以距離中國接近的地區需加強檢疫。

陳玉珍說，我們支持防疫，但假如屏東有相關疾病，是否也要請防檢局把屏東圍起來，所有東西出境都要加強檢查？痛罵蘇貞昌「你這個心態叫做防民如防賊，該做的是把海巡署加強巡防，讓大陸農產品不能非法進來，怎會是在國境內設關卡？」「我們忍辱負重這麼多年，你能理解阿公、阿嬤不能把雞蛋帶到台灣的心情嗎？」

蘇貞昌回應，我可以理解阿公阿嬤要帶蛋給孫子吃的心情，但我更理解阿公阿嬤絕對不願意讓孫子得到禽流感疫情，說到情緒激動處更直言「妳就是不懂得怎麼防疫」。

▲立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）