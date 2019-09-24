2019國慶煙火施放在屏東　義警扮演協助交通疏導重要角色

▲屏東縣東港警分局義警中隊於23日在該警分局五樓禮堂，辦理義勇警察人員基本訓練，並頒獎績優人員 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同 ）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港警分局義警中隊於23日在該警分局五樓禮堂，辦理義勇警察人員基本訓練，中隊全員到場參訓，會中加強2020年總統副總統及立法選舉查賄技巧 訓練，並表揚績優義警幹部9人及訓練績優團體頒發獎狀及獎勵金。



▲▼東港警分局副局長賴宏偉主持、義警常訓。

東港義警中隊於今年5月1日重新整編完成，昨天的義警訓練，由東港警分局保安組長黃基益宣導「第15任總統、副總統暨第10屆立法委員選舉工作及法令宣導（反賄選），加強選舉法令常識及查賄方法，增進義警選舉期間執勤技巧，精進服勤技能。

接著由偵查隊副隊長鄭福彬講解詐欺、強盜、竊盜、搶奪等案例的預防犯罪宣導，以確保民眾生活安全，落實社會安全網目標，進而建構安全生活環境，並教導義警同仁如何協助警方打擊詐騙、防制毒品等工作；另邀請新園衛生所護理長曾宜萱現場教導心肺復甦術暨疾病醫學防治探討，提昇義警同仁急救救災能力。



東港警分局長劉清俊特別感謝義警人員平時認真服勤，無私付出；他說，經由訓練統一義勇警察觀念，精進服勤技能，提升自衛、自救及保鄉衛國功能，2019國慶焰火在屏東，屆時2020請義警同仁再次協助交通疏導，期使國慶焰火在屏東圓滿成功。