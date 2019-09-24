傳播妹準備坐下...他伸手下面一撈！被反擊惱羞甩巴掌：沒這麼白目　女友打臉

▲吳男對傳播妹伸出鹹豬手，還裝無辜喊「我沒這麼白目」。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／桃園報導

一名吳姓男子2017年間與友人到KTV唱歌，期間找來傳播小姐小靜（化名）陪侍，沒想到他竟趁著對方上完廁所準備入座時，偷摸一把小靜的私密處，雙方發生肢體衝突。小靜不甘受辱報警提告，吳男喊冤，「當時女友就坐在旁邊，怎麼可能偷摸」，但女友的證詞卻當場打臉。法院判吳男拘役20天，可易科罰金，可上訴。

根據判決書，小靜接受警詢時指控，當時在包廂內，吳男坐在她的隔壁，沒想到當她上完廁所準備坐下時，吳男竟趁她來不及反應，伸出鹹豬手觸摸她的下體，她受到驚嚇出手推了吳男一下，對方見狀站起身伸手甩了她一巴掌，爭執隨即展開。席間友人也有用手機錄影，吳男被質問後，承認摸了小靜。

吳男辯稱，自己沒有觸摸小靜的下體，是朋友的朋友觸摸的，況且當時女友也在場，「我不可能這麼白目」。但吳男女友卻表示，事發時當剛好她到包廂外的廁所，回到現場就看到男友與小靜發生肢體衝突。經詢問後，對方用實際動作還原事發經過，還稱「吳男就是這樣摸我」。

法院勘驗現場畫錄影畫面後發現，確實有聽到一名男子說「我認」，加上小靜對於現場狀況都描述一致，與吳男又是初次見面，2人間並無仇恨，沒有誣陷他的動機，不採信吳男的說詞，依違反性騷擾防治法判他拘役20天，得易科罰金2萬元。全案仍可上訴。

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