賴瑩真／電話催眠式推銷，簽約後能不能後悔？

▲電銷電話總是無法掛斷，甚至還因此買了不需要的產品，想解約退費時又該如何處理？（圖／CFP）

小莉的兒子升上國中後，課業一直跟不上進度，讓小莉很擔心。這天，小莉接到一通英語教材的推銷電話，售貨員狂推一款新的教材，宣稱可以讓國中生在兩個星期內英文聽、說、讀、寫的能力大幅進步，甚至達到大學生的程度。小莉雖然心動，但是因為教材費用高達10萬元，讓小莉難以負荷，因此猶豫再三。

於是推銷員對小莉保證，如果買了教材兩個禮拜後還看不到成效，到時候可以無條件退費。小莉於是把心一橫、刷卡買下教材。但是兩個禮拜後，她發現教材一點用處都沒有，想要退費時，卻遭廠商以已經過了7天鑑賞期為由而拒絕。小莉應該怎麼辦呢？

通訊交易及訪問買賣

接到電話推銷員一而再、再而三的打電話過來，以三寸不爛之舌催眠你購買產品，無論如何婉轉拒絕，卻總是無法順利掛斷電話，甚至在不好意思拒絕的情況下，硬著頭皮購買自己不需要的產品，應該是每個人都曾有過的生活經驗。

這類電話行銷最讓人詬病的地方，就是利用消費者在無法親身面對、了解產品的情況下，由推銷員以源源不絕的行銷話術，讓消費者在資訊並非完全對等與透明的情況下失去判斷能力，進而購買不符合自己需求的產品。因此，電話行銷引起消費糾紛的狀況，始終在各類消費糾紛中占有極高的比例。

但是話說回來，因應現代人忙碌的生活方式，電話行銷也成了許多廠商重要的銷售管道之一，甚至許多消費者也會仰賴電話行銷的方式，購買自己所需要的產品。

因此，為了保障消費者透過電話進行消費時，消費者權益能夠獲得有效的保障，以及讓廠商在進行電話行銷時，也有合理、合法的行銷方式可以依循，《消費者保護法》針對包括電話行銷在內的「通訊交易」以及「訪問買賣」，規定了幾項重要規範：

1.消費者得於收受商品或接受服務後7日內，以退回商品或是以書面通知廠商的方式解除契約，而且消費者無須說明理由及負擔任何費用。

2.廠商必須以書面提供包括聯絡資訊、商品的內容、價格、付款日期及交付日期和方式、消費者可以在收受商品或服務後的7日內解除契約（即俗稱的7天鑑賞期）、消費申訴方式等資訊。

3.廠商如果沒有告知消費者可以在收受商品或服務後的7日內解除契約的資訊，消費者可以自廠商開始告知時，才開始起算7天期間，直到消費者收受商品或服務超過4個月。

值得注意的是，有些商品並不適用所謂7天鑑賞期的規定，包括生鮮產品、客製化商品、報章雜誌、經消費者拆封之影音商品或電腦軟體、已經完成線上服務的線上數位內容、已拆封的個人衛生用品、國際航空客運服務等。

未盡告知義務可要求退費

《消費者保護法》第19條規定的7天鑑賞期，是指消費者在收受商品或接受服務後的7天內，以「退回商品」或「書面通知」廠商的方式解除契約。因此，消費者除了可以直接把商品退給廠商之外，也可以用書面通知的方式，例如：以存證信函通知廠商來解除契約。要注意的是，如果只以電話或口頭告知方式解除契約，廠商可以不予理會，造成契約沒有合法解除喔！

小莉透過電話銷售的方式向廠商購買英語教材，屬於《消費者保護法》所規定的通訊交易方式，因此有所謂7天鑑賞期的適用，也就是可以在收受商品或服務後的7天內，無條件且無須負擔任何費用，與廠商解除契約。

但是小莉卻受到推銷員的誤導，以為在購買商品後的兩個禮拜內，還可以退還商品，可見廠商並沒有盡到《消費者保護法》第18條所規定的告知義務。因此雖然小莉主張解除契約的時間，已經超過7天鑑賞期，小莉仍然可以依法主張解除契約、退還英語教材，並要求廠商退費。（本文轉載自《法律不難、官司不煩！專業律師親授‧生活法律防身術》，出版社／和平國際文化有限公司）

●賴瑩真，律師，以淺顯易懂的方式傳遞法律知識，除了創立「律師說真話╳賴瑩真律師」YouTube影音頻道，也同步開設同名臉書粉絲團及Instagram專頁，著有《法律不難、官司不煩！專業律師親授‧生活法律防身術》。以上言論不代表本公司立場。