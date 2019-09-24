　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

乾洗髮放車內炸出「天窗」！少女6月才剛買車　網心疼：要再多努力幾年了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 噴洗髮噴霧在車內爆炸，直接炸出天窗。（圖／翻攝自臉書／Christine Bader Debrecht）

▲ 少女的車頂被炸出一個巨大天窗。（圖／翻攝自臉書／Christine Bader Debrecht）

實習記者許祐誠／綜合報導

只要隨時噴一些乾洗髮噴霧，立刻能找回清爽飄逸的秀髮！美國密蘇里州少女便在自己打工買來的二手車內，放置幾罐乾洗髮噴霧，但因為近日天氣炎熱之故，噴霧竟然直接炸出一個「天窗」，不僅讓少女相當心痛，也讓少女母親布雷希特（Christine Bader Debrecht）非常傻眼，希望藉此提醒網友，別在車內放置相關產品。

根據ABC News和Fox 35 Orlando報導，「這罐乾洗髮噴霧放在我女兒汽車內的中控台內，中控台是關閉的」布雷希特19日在臉書上表示，因為18日天氣炎熱，噴霧竟然爆炸了，而且衝破中控台和車頂後，掉落在距離汽車50英尺（約公尺）遠的地點。從附圖可見，車頂有個巨大的長方形破口，車內還殘留口紅、粉餅等美妝用品，令人意外的是，裡面還有一罐多芬的乾洗髮噴霧。

▼ 少女常在車內放置許多美妝用品。（圖／翻攝自臉書／Christine Bader Debrecht）

▲▼ 噴洗髮噴霧在車內爆炸，直接炸出天窗。（圖／翻攝自臉書／Christine Bader Debrecht）

布雷希特表示，女兒一直以來努力打工存錢，加上已逝世的祖母曾贊助一筆錢，她在今年6月才剛購入一輛里程數只有8000公里的二手車，之後便常常將美容美髮用品放置其中，沒想到老公當天下班回家準備遛狗時，卻發現女兒的汽車車頂被炸出一個洞，幸運的是，當時沒有任何人在車內。

她希望藉此事提醒網友，千萬別在噴霧罐留在車內，尤其某些特定品牌的噴霧可能有問題，所幸沒有任何人都沒有受傷。這篇文章貼出後，至今吸引2300多個讚、5700多次分享，網友也紛紛驚訝地表示，「竟然會發生這麼嚴重的事」、「幸好沒有人受傷」、「如果剛好有路人經過，他可能會嚇死」、「難怪飛機上禁止帶噴霧用品」、「已經算是炸彈等級的力量了，應該要把產品寄回當地的製造商」、「可憐的少女，又要多努力幾年了。」

▼ 中控台直接被炸出。（圖／翻攝自臉書／Christine Bader Debrecht）

▲▼ 噴洗髮噴霧在車內爆炸，直接炸出天窗。（圖／翻攝自臉書／Christine Bader Debrecht）

ET快訊
4粗工「出車禍」集體消失！台中師傅無言了：1800元接料還太
買手機保護殼！他問3品牌「網狂推這2家」實用爆：用快3年沒換
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英德法譴責「伊朗轟炸沙烏地煉油廠」　籲擬定新核武協議

衛星照曝北韓「可載潛射飛彈」新潛艦將下水！　7月預告投入日本海

5歲女童揹書包爬出地鐵　抱她跳軌的爸爸當場死亡

24日見真章！英國最高法院今裁定　強生「關閉國會」合法性

美財長要求取消中國代表團訪美農場　川普震驚反問：為什麼

人妻「網戀」法國帥哥被詐騙154萬元　綠帽夫無怨幫她還債還怪自己

80歲妻聽「晚安親愛的」痛心殺夫　醒後超懊悔：沒死！失敗了...真相淚崩

快訊／波多黎各地震連2起！最大規模6深度10公里　當局未發布海嘯警報

美國大兵密謀炸CNN總部！30分鐘犯罪計畫曝光　FBI放線逮人

大嘴男用超粗水管吸珍奶！下秒卡喉...整杯「回流大噴發」網笑瘋

打臉影片曝！昔提挖石油非天馬行空　 韓今翻臉「誰說要挖的？」網友酸爆

蘇花重機「撞擊瞬間曝光」！7歲男童噴飛倒地...口吐血沫亡

女選手唱楊丞琳《我們都傻》遭淘汰！　李榮浩親自邀約「去我演唱會唱」暖炸

大學畢業後再也沒跟麻吉見過面 他飛1萬KM「突現身面前」友驚呆

陽光暖男收編超親人虎斑小浪貓 意外獲極品愛水喵爬山也不怕～

台中火烤兩吃吃到飽僅200元　老闆代烤、還有免費冰淇淋&水果

青峰「諧音哏」握唱會又歪樓　「送子哥」助孕楊丞琳：別信那些都市傳說！

嬤孫戀女主角「真實年齡」曝光　爆氣：寫姐弟戀就算了！

女菜販「8萬現金裝米袋」騎車滑掉 正直嬤幫尋回...她驚叫高八度道謝

生活5妙招！1根牙籤開魚肉香腸 麵條包裝「撕側邊」保存更輕鬆

英德法譴責「伊朗轟炸沙烏地煉油廠」　籲擬定新核武協議

衛星照曝北韓「可載潛射飛彈」新潛艦將下水！　7月預告投入日本海

5歲女童揹書包爬出地鐵　抱她跳軌的爸爸當場死亡

24日見真章！英國最高法院今裁定　強生「關閉國會」合法性

美財長要求取消中國代表團訪美農場　川普震驚反問：為什麼

人妻「網戀」法國帥哥被詐騙154萬元　綠帽夫無怨幫她還債還怪自己

80歲妻聽「晚安親愛的」痛心殺夫　醒後超懊悔：沒死！失敗了...真相淚崩

快訊／波多黎各地震連2起！最大規模6深度10公里　當局未發布海嘯警報

美國大兵密謀炸CNN總部！30分鐘犯罪計畫曝光　FBI放線逮人

大嘴男用超粗水管吸珍奶！下秒卡喉...整杯「回流大噴發」網笑瘋

英德法譴責「伊朗轟炸沙烏地煉油廠」　籲擬定新核武協議

連問3次「什麼時候說過高市府要採石油」　韓國瑜怒批蘇貞昌：全盲看高雄！

超Q小跟班！　爸跪著...4隻狐獴寶寶「咚咚咚」追著跑

勇鷹高教機國旗色塗裝吸睛　漢翔將釋出「國機國造」百億訂單

張競／兩岸外交戰無涉南太戰略佈局

Google最新Pixelbook Go筆電　將配有4K螢幕、翻蓋設計

蝴蝶輕輕點上鼻頭　洛威拿慢慢「萌眼對看」發出愛的光波

台灣「腦礦」大家搶！　馬英九出席「菁師獎」：好的教育是老師的貢獻

TWICE志效遭逼問姜丹尼爾！　JYP跳出來擋問題⋯場面尷尬了

李嫣「不表演了」接媽電話淚崩　私訊99+挺她重返《聲林2》

國際熱門新聞

22歲女患怪病　眼淚流出全變水..

空投演習出包！戰車12秒墜落成..

人妻喜知懷孕要打營養針卻被墮胎

孟晚舟現身法院　暴瘦戴電子腳鐐

高挑妹裙短被趕回家6次　母怒喊..

父跳軌「斷兩截」　童卡車底輕傷

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2..

19歲雪球妹爆紅！劈「一字馬」..

出生20天！雙胞胎女嬰遭「拋入..

母遭黑幫撕衣　兄弟殺人開腦報仇

12歲小妹「撿垃圾突破水」　熬..

「狂摔iPhone11 Pro..

金髮妹哀嚎一整晚！　隔天照片中..

聯合國氣候峰會　川普意外現身

更多熱門

相關新聞

美要求取消中國代表訪美農場　川普震驚

美中貿易談判即將登場，美國財政部長梅努欽23日證實，他與美國貿易代表萊特海澤將於2周內與中國國務院副總理劉鶴在華府會面。只不過，談及中方代表團取消參訪美國農業區一事，梅努欽回應這是美方的要求，讓總統川普感到相當意外，插話反問「為何我們會提出這個要求」，同時強調中方已承諾購買大量美國農產品。

美國大兵密謀炸毀CNN總部

父跳軌「斷兩截」　童卡車底輕傷

美小飛機墜毀　警出動無人機尋找

紐約川文會重申：不對北韓動武

關鍵字：

乾洗髮噴霧Christine Bader Debrecht天窗爆炸北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天鼻酸了

國中生走廊舉起同學　下秒冷笑4樓拋下

套套晚8分送達　女懷孕告外送員

iOS更新災情　美國防部呼籲等13.1

毒蟲女友超正！警問「為何還偷吃」傻眼回答曝

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱詢問…竟秒改口

連千毅「麻吉」還原血腥夜　天道、竹聯爆復仇

連千毅落難4天！天道盟爆「2準備動作」要出手

剛結婚就偷情！她1招戳破老公10年謊言

23歲男星爆為出道「偷錄知名女友約炮音檔」

連千毅4.4萬錶賣6500！網紅砸70萬「開箱驗證」傻了

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

傳播妹愛上「嘉義謝霆鋒」　蘭潭前比愛心溺斃

女孩赴韓留學　半夜租屋處「密碼鎖狂響」

改抽電子煙「胸肺劇痛」　癮君子肺部長異物

更多

最夯影音

更多

打臉影片曝！昔提挖石油非天馬行空　 韓今翻臉「誰說要挖的？」網友酸爆

蘇花重機「撞擊瞬間曝光」！7歲男童噴飛倒地...口吐血沫亡

女選手唱楊丞琳《我們都傻》遭淘汰！　李榮浩親自邀約「去我演唱會唱」暖炸

大學畢業後再也沒跟麻吉見過面 他飛1萬KM「突現身面前」友驚呆

陽光暖男收編超親人虎斑小浪貓 意外獲極品愛水喵爬山也不怕～

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面