乾洗髮放車內炸出「天窗」！少女6月才剛買車　網心疼：要再多努力幾年了

▲ 少女的車頂被炸出一個巨大天窗。（圖／翻攝自臉書／Christine Bader Debrecht）

實習記者許祐誠／綜合報導

只要隨時噴一些乾洗髮噴霧，立刻能找回清爽飄逸的秀髮！美國密蘇里州少女便在自己打工買來的二手車內，放置幾罐乾洗髮噴霧，但因為近日天氣炎熱之故，噴霧竟然直接炸出一個「天窗」，不僅讓少女相當心痛，也讓少女母親布雷希特（Christine Bader Debrecht）非常傻眼，希望藉此提醒網友，別在車內放置相關產品。

根據ABC News和Fox 35 Orlando報導，「這罐乾洗髮噴霧放在我女兒汽車內的中控台內，中控台是關閉的」布雷希特19日在臉書上表示，因為18日天氣炎熱，噴霧竟然爆炸了，而且衝破中控台和車頂後，掉落在距離汽車50英尺（約公尺）遠的地點。從附圖可見，車頂有個巨大的長方形破口，車內還殘留口紅、粉餅等美妝用品，令人意外的是，裡面還有一罐多芬的乾洗髮噴霧。

▼ 少女常在車內放置許多美妝用品。（圖／翻攝自臉書／Christine Bader Debrecht）

布雷希特表示，女兒一直以來努力打工存錢，加上已逝世的祖母曾贊助一筆錢，她在今年6月才剛購入一輛里程數只有8000公里的二手車，之後便常常將美容美髮用品放置其中，沒想到老公當天下班回家準備遛狗時，卻發現女兒的汽車車頂被炸出一個洞，幸運的是，當時沒有任何人在車內。

她希望藉此事提醒網友，千萬別在噴霧罐留在車內，尤其某些特定品牌的噴霧可能有問題，所幸沒有任何人都沒有受傷。這篇文章貼出後，至今吸引2300多個讚、5700多次分享，網友也紛紛驚訝地表示，「竟然會發生這麼嚴重的事」、「幸好沒有人受傷」、「如果剛好有路人經過，他可能會嚇死」、「難怪飛機上禁止帶噴霧用品」、「已經算是炸彈等級的力量了，應該要把產品寄回當地的製造商」、「可憐的少女，又要多努力幾年了。」

▼ 中控台直接被炸出。（圖／翻攝自臉書／Christine Bader Debrecht）