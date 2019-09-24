被捕時還霸氣戴著！連千毅「親手拿下金項鍊」交給他　滿臉鬍渣憔悴模樣曝光

▲連千毅將金項鍊交給律師保管。（圖／地方中心攝）

地方中心／綜合報導

知名直播主連千毅接連陷入開槍、砸店等風波，23日被法官裁定收押禁見。此外，就有民眾發現，連的招牌金項鍊不見蹤影。據了解，連千毅在被逮捕時，脖子上還掛著他的招牌金項鍊，但在22日上午偵訊後，金項鍊就已經拿下。

連千毅與鄭大仁（鄭又仁）發生衝突後，接連引發砸車、開槍及砸店等事，讓高雄治安亮起紅燈。直到21日被警方持搜索票到新北市中和區大樓逮捕連千毅，將他移送至高雄刑大偵訊，並於22日晚間6時移往高雄地檢署複訊。

▲連千毅21日被帶回高雄刑大時還戴著金項鍊。（圖／地方中心攝）

此外，連21日在被警方逮捕壓制時，身上還掛著他的招牌金項鍊，雖然模樣有些狼狽，但他當晚被帶到高雄刑大時，身上也依舊帶著招牌金項鍊，但到隔天接受偵訊之後，身上的金項鍊卻已經悄然消失。據了解，連千毅在事發之後，就已把金項鍊先委託給律師保管。

▲連千毅22日偵訊後，就將金項鍊交給律師。（圖／地方中心攝）

此外，連千毅23日被法官裁定收押禁見，而鄭又仁的羈押庭於同日下午3時召開，庭後法官裁定35萬交保。

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