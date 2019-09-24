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買手機保護殼！他問3品牌「網狂推這2家」實用爆　UAG粉：用快3年沒換過

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▲手機。（圖／免費圖庫Pexels）

▲許多人會買保護殼，避免手機被摔壞。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

蘋果iPhone日前推出全新11系列，許多人都跟風換新機，而換了手機後，最重要的事就是挑一個好用、不怕摔的手機殼。一名男網友貼文發問，「『犀牛盾手機殼』與『金鋼盾手機』與『惡魔盾手機殼』，比較推薦那一種手機殼呢？」網友則是大推2牌，「我摔不知道幾次了，現在依然好好的。」

這位男網友在臉書公開社團《爆系知識家》貼文，文中請教其他網友，「iPhone手機要使用『犀牛盾手機殼』與『金鋼盾手機』與『惡魔盾手機殼』，比較推薦那一種手機殼呢？」也希望這則貼文能幫助現在正在考慮手機殼的網友。

請繼續往下閱讀...

看到貼文後，網友紛紛留言，「覺得惡魔的很好用……框跟殼跟貼我用了都回不去」、「我用太紛樂，即使淺色也超耐髒」、「推moshi品牌，我摔了很多次手機毫髮無傷，有的百貨公司有設櫃」、「80塊（好像是）塑膠透明殼 就很棒了。」

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▲▼ 網紅，上網，滑手機。（示意圖／取自stocksnap）

▲原PO上網發問，哪一牌手機殼比較好。（示意圖／stocksnap）

其中，最多人提到的2牌分別是犀牛盾和UAG，喜歡犀牛盾的網友表示，「我用犀牛盾手殘的我，掉千百遍手機依然頭好壯壯」、「犀牛盾很好用也很防摔」、「犀牛盾不錯用，6s+新出買至今已經被我摔壞3個保護殼，手機依然沒事」、「犀牛盾，從6-7-8手殘怎麼摔都不壞」、「我寧願又醜又重，我還是要用犀牛盾，真的摔不壞」、「犀牛盾，我手機飛出去，被車輪壓過去，連螢幕都沒爆，只破玻璃貼。」

不過也有人提到犀牛盾的缺點，「我都用101蘋果專賣的～犀牛盾太難拆了」、「缺點就是難拆跟背蓋很不耐磨」、「剛入手iphone11最近第一次用犀牛盾，用3天有點後悔……變又重又大台，最大的問題是他的邊框太滑了」、「犀牛盾很難拆而且按鍵會有一點偏差，要自己墊一張紙條才會比較好按。」

大推UAG的人則說，「認真覺得UAG才好用，犀牛盾難拆到一個極致」、「目前保護殼業界最耐摔的就是UAG，而且頂級保固還10年，但就是外觀不是很好看」、「UAG，真的好用，7+只有他一個殼用快3年沒換過」、「UAG用好幾年了，都推薦身邊朋友，幾乎都換UAG的殼了，真心不騙！耐摔好用。」

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