韓國瑜昔批前朝賣地...誓言「絕不做」！今照賣還更低價　綠議員酸：你賣更多

▲韓國瑜23日上午召開總預算編列說明會。（圖／記者賴君欣攝）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜23日召開總預算編列說明會，而在此之前，民進黨議員就率先召開記者會，羅列4大罪狀，痛批韓國瑜「錢照借，只少一億」、「地照賣，單價更低」、「中央多給一百億」、「預算執行率堪憂」，要求韓國瑜給個交代。

韓國瑜過去曾多次批評前朝讓高雄負債累累，甚至不惜賣土地紓解財力窘困，但韓國瑜的預算書出爐後，不但被發現2020年仍舉債高達64.2億元，更同樣要賣地籌措財源，讓民進黨議員當場氣炸。

▲民進黨議員批韓，「地照賣，單價更低」。（圖／記者賴君欣攝）

民進黨高雄市議員簡煥宗23日在記者會上表示，過去國民黨批評陳菊市府標售重劃抵費地賣祖產，但如今卻如法炮製賣土地，讓民進黨議員大為不滿。簡煥宗指出，韓國瑜上任後1至9月的販售坪數比前朝多賣了5千餘坪，且單價竟還比前朝低了10餘萬元。

對此，簡煥宗就質問，「韓國瑜曾說過絕對不販賣高雄土地 ，結果呢？自己賣得更多，價錢還更低，到底是誰在賤賣土地？」

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