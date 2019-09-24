黑鷹蘭嶼後送病患6死！運安會報告曝駕駛5肇因：在可操控狀態下墜海

▲失事黑鷹直升機殘骸。（圖／讀者提供）

記者賴文萱／台北報導

空勤總隊一架黑鷹直升機2018年2月5日執行病患後送任務時，在蘭嶼外海發生空難，機上6人罹難。運安會24日公布最終調查報告，其中事故與可能肇因有關之調查發現，飛航組員對事故當時飛航環境之威脅管理、狀況警覺及溝通決策能力不夠充分，且對航機系統了解程度不足。

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▲運安會主委楊宏智上午公布飛鷹直升機飛航事故調查報告。（圖／記者賴文萱攝）

運安會指出，航機於夜間、風向不定狀況下，未使用適當起飛模式起飛，於起飛過程中亦未能維持安全之爬升姿態及速度、且遭遇亂流時未能即時判讀高度及速度之變化而採行正確的修正操作，並可能伴隨有空間迷向之現象，最後於低高度狀況下，推機頭改正過低之空速時，因未注意當時高度且使用過當馬力之馬力及俯角，致造成航機於可操控狀態下墜海。

▲運安會副主委許悅玲指出，事故航機未有異常現象，但駕駛操控方面有可能5肇因。（圖／記者賴文萱攝）

另外，運安會也指出，事故機起飛後約23秒即遭遇順風，並逐漸增強，瞬間最大曾達40浬/時，並兼具有風切與亂流現象，但仍在航機安全操作限制範圍內，且相關操控數據也未顯示航機有異常現象。

運安會針對內政部空中勤務總隊提出安全改善建議，包含加強飛航組員威脅管理、狀況警覺、溝通決策能力、航機系統了解程度之訓練，並訂立儀器飛航及業航訓練需求及標準；檢視UH-60M型飛航組員訓練計畫之完整性及訓練資源；檢視航務管理手冊、任務作業程序內容之一致性及完整性；考量訂定夜間執行傷患運送任務之天氣標準及UH-60M型機標準作業程序；規劃具體完整之組員資源管理訓練教材等。

▲黑鷹直升機後送病患釀6死。（圖／翻攝自飛安會報告）

2018年2月發生事故的編號NA-706黑鷹UH-60M型直升機，當時正執行由蘭嶼機場至台東豐年機場的病患後送任務，機上載有正駕駛員、副駕駛員、機工長、病患、病患家屬及護理人員共6人。不料在深夜23時48分自蘭嶼機場起飛後，就與航管失去聯絡，雷達光點也自航管雷達銀幕上消失。直到4月12日殘骸被打撈上岸，確定機上6人罹難。

▲2018年2月黑鷹直升機空難飛航軌跡圖。（圖／翻攝自飛安會報告）

根據先前飛安會公布的第一階段事實資料報告，該事故機在23時48分36秒爬升起飛，但沒多久在23時49分14秒時，就遇到低空亂流，當時正駕駛回應「唉唷，沒關係，這是亂流啊 」，副駕駛也回「對，沒有問題」。但隨後駕駛改採減速操作，並將讓直升機前進的俯角姿態改為仰角，這時發動機扭力值持續降低，高度也持續下降。

而事故前正、副駕駛2人的最後對話紀錄顯示，23時49分49秒開始，副駕駛急呼叫「空速、空速」，正駕駛回應「空速未到，推頭…」、「幫我看高度」，副駕駛再回「高度，下降率」，事故前1秒雷達高度提示聲響起，正駕駛最後回「對對對」後就發生事故，黑盒子也停止記錄。

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