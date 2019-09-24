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看完《返校》進女廁…對眼方芮欣！一轉彎「滿牆查封條」　殷翠涵詭笑嚇尿

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▲▼ 。（圖／翻攝自高雄大立in89豪華影城粉絲專頁）

▲影城廁所布置成《返校》風格。（圖／翻攝自高雄大立in89豪華影城粉絲專頁）

記者鄺郁庭／採訪報導

國片《返校》引發一波觀影熱潮，在3天創下全台6770萬的票房佳績。高雄一名女網友日前和家人去看電影，散場後她想上廁所，一進影廳女廁就「差點嚇一個尿不出來」，因為影城竟然將廁所布置成《返校》風格，不管是黑白照片，還是貼滿散亂查封紙條的牆，都彷彿置身電影場景，也讓網友直呼「也太毛了吧 ！」

「差點嚇一個尿不出來。」潘維尼在臉書《爆廢公社二館》貼出一段影片，影片中還附註文字寫著「好哦看個電影上廁所需要那麼刺激？」仔細看看影片，只見廁所門和牆壁被貼上許多台灣省政府的封條，還有保密防諜標語傳單，雜亂無章的貼法讓人覺得超毛。

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▲▼ 。（圖／潘維尼授權使用）

▲原PO拍下女廁的布置。（圖／潘維尼授權使用）

但可怕的部分不只封條和傳單，而是幾張掛在牆上的黑白照片，首先是學姐方芮欣和輔導老師張明輝，2張照片正對著女廁門，等於一走進廁所，就會感受到2個人的視線；接著往廁所裡走，還有教師殷翠涵的照片掛在牆面正中央，遠遠看真的讓人嚇尿。

潘維尼告訴《ETtoday新聞雲》，她當時是去看《返校》，在開演之前，家人先去上廁所，她就先入座，「他回來就跟我說廁所佈置的很有氣氛，後來看完我就去上，女廁一進去就看到女主跟老師的照片，還真的有點毛。」潘維尼表示，聽家人說，男廁的洗手台鏡子還掛著國父像，「我還笑著說，被國父看著上廁所不會尿不出來嗎哈哈哈！」

▲▼ 。（圖／翻攝自高雄大立in89豪華影城粉絲專頁）

▲有網友發現第10條規則是影城彩蛋。（圖／翻攝自高雄大立in89豪華影城粉絲專頁）

潘維尼也分享觀影心得，直呼「我覺得蠻好看的」，並建議想看這部電影的人，在進戲院前，可以看過影前分析會比較好進入劇情，「而且好像很多人把它當鬼片，說很難看，但我覺得是可以讓90後的人知道台灣以前的歷史。」

看到貼文後，其他網友紛紛留言，「這廁所誰敢上啊」、「嚇死人」、「應該要放講台上那條吊繩，更有氣氛」。該間電影院也在粉絲專頁貼出照片，超有心的布置讓網友直呼「是不是故意不讓我們上廁所，上次小丑也這樣（醜哭」、「這樣誰敢上廁所」、「嚇到直接尿出來了就不用上廁所啦！」

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