重現3千年前「窈窕淑女」　現存最早詩經文本研究成果發佈

▲現存最早《詩經》文本安大簡。（圖／翻攝自《中新社》）

記者馬叔安／綜合報導

人稱「安大簡」的安徽大學藏戰國竹簡一期研究成果，22日在安徽合肥發佈，該竹簡所記錄的《詩經》是目前發現的抄寫時代最早、存詩數量最多的古本，同時也是未經後代改動過的較原始版本，對研究《詩經》文本的形成和流傳有著重要意義。

《中新社》報導，中國文字學會會長黃德寬介紹，安徽大學於2015年1月從海外搶救回一批珍貴的戰國竹簡，由不同人抄寫，書體風格多樣，字跡清晰，內容包涵《詩經》等多種古書。

安徽大學漢字發展與應用研究中心主任徐在國表示，《詩經》在流傳過程中由於遭受秦火，一度中斷，安大簡的研究還原了詩的原貌，校正誤讀之後，對詩義的理解也更加準確。

▲現存最早《詩經》文本安大簡。（圖／翻攝自《中新社》）

他舉例，今本《詩經》第一篇《關雎》「窈窕淑女，君子好逑」中，關於「窈窕」的意思，學者意見不一。安大簡作「要翟」，實際上是「腰嬥」，「腰嬥淑女」就是身材勻稱美好的女子。

此外，通過簡本與今本的對讀，很多古文字字形可與今天相對應，推動了古文字考釋的進程，受安大簡異文材料的啟發，整理者們考釋了一批疑難字和誤釋字，比如 「茁」、「湛」、「刈」、「椒」、「兕」等。

根據維基百科，《詩經》是我國最早的詩歌總集，溯自西元前11到前6世紀，至今最遠3000多年，原本叫《詩》，共有詩歌305首，又稱《詩三百》。從漢朝起儒家將其奉為經典，遂也稱之謂《詩經》，早期詩經版本眾多，其中最為著名也是流傳至今的，是魯國毛亨、漢朝毛萇注釋的《詩經》，因此該版本又稱為《毛詩》。

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