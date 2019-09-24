新竹東門市場清晨火警　火勢15分鐘後熄滅無人受傷　

▲東門市場清晨發生一起火警，消防人員抵達現場後約在15分鐘左右控制熄滅。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市東門市場清晨發生一起火警，消防人員抵達現場後約在15分鐘左右控制熄滅，財務損失初估為5萬元，燃燒面積約15平方公尺。東門市場是新竹市政府近幾年積極轉型成文創風格的特色小吃聚落，雖然市場建築年代久遠，有硬體結構上的諸多限制，但東門市場仍是新竹人近幾年最喜歡去用餐的新地標。

新竹市東門市場24日清晨5點57分發生火警。起火的是市場內一棟4層建築物的1樓，消防局獲報後迅速派遣救災車輛16車、警消43人、義消59人及警察2人前往救援，經確認無人員受困受傷，火勢無延燒，消防人員抵達現場後約在15分鐘左右控制熄滅，財務損失初估為5萬元，燃燒面積約15平方公尺。

東門市場設立於1900年，位處舊城區中心，鄰近新竹市政府、新竹火車站，1977年改建，成為全台第一座集合市場，也是新竹市第一座有手扶梯的建物，是當時最繁榮的賣場，進駐許多舶來品商店，堪稱是新竹的西門町，不過隨著新興大賣場和超市林立，加上人潮轉移，東門市場逐漸沒落，近幾年在市政府的「老瓶新裝」下重新出發，逐漸轉型成文創風格的夜間小吃聚落，許多年輕創業者都會選擇在此發跡起家。

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