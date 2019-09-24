衛星照曝北韓「可載潛射飛彈」新潛艦將下水！　7月預告投入日本海

▲ 金正恩7月視察新潛艇。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國有線電視新聞網（CNN）自明德大學蒙特雷國際研究學院（Middlebury Institute）及星球實驗室（Planet Labs）取得的最新商業衛星影像顯示，北韓可搭載潛射彈道飛彈的新潛艦可能即將下水，目前正設法隱瞞相關的準備工作。蒙特雷學院東亞核不擴散計畫負責人路易斯（Jeffrey Lewis）指出，這代表這艘潛艇已經或是即將下水。

北韓官媒《朝中社》7月報導，金正恩視察一艘新建的潛艇，聽取戰術數據及武器系統的簡報。文中指出，這艘潛艇在金正恩的特別關注之下建造，很快就會投入東海（日本海）作戰。美國高官透露，美方評估，《朝中社》當時公開的照片可能是一艘經過翻新的潛艇，而華府早在一年多前便得知這艘潛艇的存在。

分析人士指出，相較於陸基導彈，潛艇不易追蹤或被破壞，因此金正恩政權不斷追求一艘核武裝潛艦，以加強其威懾力，且北韓早在2016年就成功發射潛射彈道導彈。研究員指出，最新的衛星影像中有一個頂部有網子的結構，用途可能是將潛艇隱藏在水中，但目前無法確定。他提到，北韓正在為潛艇下水做準備，但無法預測何時會發生。

CNN報導，北韓據信擁有一支約70艘艦艇組成的艦隊。但專家指出，其中大多數是老舊艦艇，目前無法發射核彈道飛彈。美國國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）8月則表示，衛星影像顯示北韓造船廠持續活動，令人擔憂，「他們正在尋求使其變成更強大的對手的能力。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。