3歲男童跟著小黃狗外出蹓躂　不知回家的路嚎啕大哭

▲屏東縣恆春3歲男童跟著家中小黃狗外出蹓躂，不知回家的路嚎啕大哭，警方護送回家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春鎮3歲小男孩，趁母親忙於家務時跟著家中小黃狗外出蹓躂，卻迷路站在路邊嚎啕大哭，警方獲報前往安撫，剛好其舅舅騎機車路過，告知男童住址，警方以巡邏車載他回家，結束這場迷途驚魂記。

恆春分局墾丁派出所巡佐蔡慶源、警員連庭儀日前執行巡邏勤務，行至恆春省北路段時，看見路邊有民眾在招手，蔡、連二員上前了解，熱心民眾告知有一名年約3歲的男童牽著小黃狗，情緒激動地站在路邊嚎啕大哭。

連員試著安撫男童情緒，蔡員則挨家挨戶詢問是否有人認識該名男童，搜尋一段時間後沒有結果，恰巧該男童的舅舅騎車經過，告知警方男童住處，警方隨即以巡邏車護送男童回到住處。

警方說，男童趁著母親整理家務無暇分心看顧時，獨自跟著家中小黃狗越走越遠，步走至離家約500公尺處外的美妝量販店前，才發現已經忘記回家的路，就站在路邊嚎啕大哭，其母找不到小孩，不知如何是好，看到警方送男童回家，緊緊地攬入懷中，總算鬆了口氣，一再感謝警察協助，也保證下次會看好男童，不會再讓類似情形發生。

恆春分局分局長陳鴻忠提醒家長不要將孩童單獨留在家中，隨時注意孩童動態，藉由外出機會教導孩子認識住家及學校附近環境，約定走散時集合地點，平時在家閱讀書籍或觀看電視節目時亦可融入情境教育，模擬遭遇各種危險情境時如何對外求助，讓孩童從小就能學習到如何保護自已，提升自我解決問題的能力。