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蘋果宣布新Mac Pro 將在美國德州製造　市場解讀回報美政府豁免關稅

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▲▼Mac Pro。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Mac Pro。（圖／記者邱倢芯攝）

記者陳心怡／綜合報導

蘋果上週如願爭取到中國大陸生產Mac Pro 的 10 項關鍵零件豁免 25% 關稅後，周一隨即發布聲明宣布，全新改版的 Mac Pro 將在德州奧斯汀生產。

Mac Pro是唯一在美國組裝的主要蘋果電腦，新款 Mac Pro 將包括十幾家美國企業針對美國客戶設計、開發和製造的零組件，但製造元件成本將較蘋果前一代 Mac Pro 高出2.5倍。

德州州長阿博特（Greg Abbott）表示，隨著科技和製造業不斷擴張，德州的經濟正在蓬勃發展，很慶幸蘋果公司致力於在德州創造就業機會。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）說：「Mac Pro 是蘋果有史以來功能最強大的電腦，我們很自豪能在奧斯汀打造它，也感謝政府當局為這次機會提供支持，我們將在這裡繼續發展。」

蘋果公司表示，去年一年與9000多個國內供應商在美國（包括36個州的工廠）投資了600億美元。蘋果在創新方面的投資為全美50個州提供了240萬個工作崗位，其中包括9萬名直接員工。

美國貿易代表處 (USTR) 受理的中國大陸製 Mac Pro 零件關稅豁免申請中，15 項關鍵零件已有 10 項通過審核， 另 5 項仍待處理，目前情況已大幅縮減蘋果供應鏈的壓力。

Mac Pro是為了程式工程師、美術設計和其他需要大量運算功能人員而開發的高階電腦，並不屬於蘋果的量產商品，蘋果並未公布Mac Pro的銷售量，但包括筆記型電腦和其他桌上型電腦在內的Mac電腦，占蘋果最近一季公布的銷售業績營收的10%。

雖然Mac Pro暫時豁免關稅，但蘋果其他產品仍然面臨原訂12月15日生效的進口關稅，所有主要產品幾乎都會受到影響，包括iPhone、iPad、MacBook和Apple Watch。
 

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