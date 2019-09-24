創近10年來新低！　香港貿發局：今年出口將衰退4%

▲香港經濟受重挫。（圖／CFP）

記者洪珮瑄／綜合報導

受到全球經濟增長放緩、中美貿易戰及反修例爭議影響，香港貿發局預估，今年的出口有機會出現負增長的情形，而且會從之前的正增長2%下調至負增長4%。研究總監關家明指出，這數字有可能是會創下從2009年以來最差的紀錄，當年跌幅為12.6%。

據香港特區政府統計處上個月所公布的數據顯示，香港7月整體出口貨值年增率下跌5.7%，較6月份9%的年增率跌幅明顯收窄；另外，進口貨值的年增率則減少8.7%，相比於6月份的7.5%跌幅有所擴大。此外，香港今年前7個月以來，出口貨值年增率下跌3.9%，進口貨值則下跌5.1%。

▲受反修例爭議影響，香港旅客數大減。（圖／中新社）

數據顯示，受外部環境影響，香港7月份商品進出口貨值皆下跌，預計出口貨值在未來短期內可能會延續疲弱態勢。香港特區政府發言人強調，香港7月份外貿數據表現受到全球經濟增長放緩及中美貿易摩擦影響，導致拖累不少其他亞洲經濟體的製造業和貿易活動。

香港貿發局估計，今年出口將由正增長2%下調至負增長4%，香港8至10月的出口數字依然呈現低迷狀態，如中美情況未有惡化，11至12月才會好轉。

據香港01報導，研究總監關家明認為，即使出口數字下跌，對今年GDP增長影響也不會太大，因為相關進口到香港的數字也會跌，因此在這「一出一入」的情形之下，GDP整體數字影響不大。他提到，「這次中美貿易摩擦最大的影響，是投資者對香港投資市場前景的信心，有可能會在長遠才會浮現。」

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