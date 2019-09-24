超亂倫！　這家子11人半月內「互相結離婚」23次...連親家母都娶

▲ 浙江麗水一戶11口家庭，在15天內互相結婚、離婚多達23次。（示意圖／pixabay）

實習記者羅明輝／綜合報導

簡直比八點檔還要複雜！浙江麗水市有戶11口大家庭，成員竟在短短15天內頻繁的辦理結婚、離婚多達23次，其中一名潘姓男子就先與自己的妻子離婚，再和嫂嫂結婚，離婚後又與嫂嫂的妹妹結婚再離婚。至於潘姓男子的父親，甚至和親家母結了婚。由於情況實在太不尋常，警方隨即介入調查，發現原來一家人是看準了都更補償，才會想出這招。

根據《都市快報》報導，麗水蓮都區巖泉派出所員警表示，他們19日接獲民眾報案稱，在村莊都市改建計畫過程中，似乎有人透過多次假結婚、離婚來進行「戶口遷移」，以非法佔有拆遷的補償利益。於是急忙展開調查，發現來自飛機場角村的石姓女子一家人，在半個月內突然不停的結婚又離婚，雖然整個手續都合法，但這樣的情形相當詭異。

其中，石姓女子2011年與丈夫潘姓男子離婚後，2人在今年3月突然開始密切接觸，並選擇在今年3月6日「復婚」。不過就在潘姓男子將戶口遷入了飛機場角後才6天，這對夫妻卻又再次辦理離婚。

▲ 石姓女子利用警方繪製的關係圖，說明整個計劃。（圖／翻攝自微信公眾號「麗水網」）

更莫名的是，潘姓男子在8天後突然與自己的嫂嫂湯姓女子結婚，婚姻同樣僅維持了短短6天就結束；又經過了8天，湯姓男子居然又娶了湯姓女子的妹妹為妻。

原配石姓女子同樣不容小覷，她在2011年和潘姓男子離婚後，不久便與一名張姓男子結婚，2013年離婚後，在今年3月先是與潘姓男子復婚，二度離婚後同樣8天內又和湯女妹妹的前夫結婚。

▲ 警方將涉案11人逮捕，一一審問 。（圖／翻攝自微信公眾號「麗水網」）

在警方一路追查之後才發現，這才發現原來搞出這場鬧劇的始作俑者，就是潘姓男子的父親，他在得知媳婦居住的村子要進行都更後，起了貪念想要趁機多撈一筆補助費，又發現可以透過結婚的方式來「遷移戶口」，才會腦洞大開，召集其他10位家族成員，靠著互相結婚、離婚的方式，讓每個人的戶籍最後都遷到石姓女子的家中。為了完成計畫，他甚至在短短1周內，就到戶政事務所辦理了3次登記，甚至還與親家母結婚。

巖泉派出所副所長劉晨表示，這一家人以假結婚、假離婚來謀求非法利益的行為，已經構成了詐欺罪，目前已經將涉案11人逮捕，其中7人被交保，將等候開庭審理，至於潘姓男子與父親、潘兒、石姓女子等4人，則被以刑事拘留。

►就算爬到樹上！妳還是很美

