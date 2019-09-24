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新北哥「108kg命案現場」真人開箱...洋蔥炸出螢幕　網一看想哭了

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▲新北哥「命案現場」真人開箱...洋蔥炸出螢幕　網一看想哭了（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲現場洋蔥多達9袋，重量至少108公斤！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

近日臉書爆系社團被「開箱文」淹沒一片，彷彿樂高玩具般，整齊排列在地面上，飄散出莫名的療癒感！一名「菜蟲」攤販也曬出工作的日常，怎料反被網友笑虧，「真的有像命案現場，辛苦了」、「這開箱文有洋蔥！」

新北一名男網友在臉書《爆廢公社》趁著休市來分享工作的日常，心虛坦承「我知道開箱文都被看膩了，但是被嗆不敢開箱就是沒LP…於是我也被迫跟風了！」照片可見，一台頗為鮮豔的黃色廂型車，一秒讓人誤以為是中華電信工程車，答案揭曉，原來原PO的工作是一名「菜蟲…不對，是菜商！」幽默口吻莫名戳中臉友笑點。

請繼續往下閱讀...

「這些是我每天必需為伍的東西！」仔細看看畫面，有高麗菜、生菜跟兩把青蔥，另有磅秤、筆電等，打破眾人對菜販凌亂的刻板印象，最爆笑的是，原PO直躺在路面上，被12公斤重的洋蔥狠K頭，更自我解嘲「這年頭不想些有的沒的～是很難跟市場前輩競爭的！」

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▲新北哥「命案現場」真人開箱...洋蔥炸出螢幕　網一看想哭了（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲網友紛紛調侃，有想哭的fu！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

照片曝光後，掀起大批網友朝聖，紛紛笑到併軌回應「這個是命案現場嗎…頂樓丟整袋洋蔥」、「洋蔥、高麗菜、蔥是基本款，還有豬血、鴨血、韭菜、小白菜、蒜頭、香菇、袖珍菇、杏鮑菇、鳥蛋、蒜，這些都沒po上去阿」、「身為家庭主婦看到這些菜，比看到帥哥還開心」、「你很心酸吼，洋蔥那麼多，看到我都想哭了，沒有頭更想哭」、「真的很像中華電信的車」、「沒仔細看，還以為中華電信維修兼買菜」。

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