金管會再開鍘保險業！　安聯人壽有11項缺失挨罰400萬

▲安聯人壽辦理保險業務出現11項缺失，遭金管會罰400萬元，並予以5項糾正。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會公布最新裁罰案，安聯人壽辦理保險業務，出現11項缺失，違反保險法及洗錢防制相關規定，金管會開罰400萬元，並予以5項糾正。

金管會保險局表示，安聯人壽因洗錢防制作業、客戶辦理保單借款後購買新保單、法人投保案件等11項缺失，挨罰400萬元。首先是，辦理投資型保險商品客戶風險屬性評估作業，沒有按照前後2次內容明顯差異處，深入瞭解原因及評估合理性並留存紀錄。

第二，安聯人壽辦理法人投保案件，核保人員未審慎評估其投保需求及妥適性逕以承保；第三，辦理高保價商品要保人，由法人變更為自然人的審核作業，未徵提相關佐證資料，以確認變更的合理性。

第四，辦理市場風險值的計算，經查有債券部位及市價資料未更新，以及未建置覆核機制的情形；第五，辦理洗錢及資恐風險評估作業，因個別產品風險評估作業的相關風險定義及權數設計有欠妥適，導致產生沒有考量產品風險因子，這兩者都有礙健全經營之虞。

第六，安聯人壽辦理客戶及交易有關對象的姓名及名稱檢核作業，保費非由保險契約當事人或利害關係人付款者，相關檢核作業有欠完備；第七，辦理法人客戶的實質受益人辨識作業，有未確實及正確辨識實質受益人身分的情形，上述兩項同樣也違反洗錢防治相關規定。

第八，對客戶辦理保單借款後購買新保單，未檢核新保單所附業務員報告書所列保費來源是否屬實，以及有業務員未確實填寫業務員報告書中保費來源資訊；第九，辦理消費者爭議案件的追蹤檢討作業，追蹤檢討範圍有欠完整，以及有未檢討發生原因並研擬改善措施者，有礙健全經營之虞。

第十，辦理資訊安全防護作業，未就漏洞修補及追蹤處理訂定明確作業規範，也未對無法修補或不需修補等例外管理情事，確實評估控管程序並定期檢討，有礙健全經營之虞；最後，對於宣告利率與區隔資產投資報酬率偏離程度的追蹤控管作業，未提報保險商品管理小組會議，並提出因應措施，違反保險法規定。